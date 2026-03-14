Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

Il mercato cinematografico cinese è entrato in una nuova fase di sviluppo di alta qualità: un settore di grande dimensione che continua a generare una forte "capacità di attrazione", contribuendo in modo rilevante alla crescita dell'industria cinematografica globale. Il settore cinematografico cinese sta promuovendo un'apertura di alta qualità verso l'esterno, rafforzando gli scambi con altri Paesi e regioni sul piano cinematografico, industriale e culturale. Ne è un chiaro esempio il successo del film italiano "C'è ancora domani", pellicola più celebrata del Golden Panda Award e opera premiata alla 38ª edizione dei Golden Rooster Award: testimonianza dei risultati dello scambio internazionale nel mercato cinematografico cinese.

03-Dec-2025