All'alba del nuovo anno, nuovi progetti di investimento esteri hanno iniziato ad operare in tutta la Cina. Il produttore tedesco di attrezzature ambientali HUBER＆RANNER Environmental Equipment (Taicang) Co., Ltd, ha inaugurato la sua nuova sede per l'Asia-Pacifico a Taicang, nella provincia del Jiangsu, con un investimento complessivo di 500 milioni di yuan. La finlandese KONE Elevators Co., Ltd punta sull'aggiornamento e la ristrutturazione degli ascensori come nuovo motore di crescita per le sue attività in Cina.28-Feb-2026
Da Beijing a Milano, il testimòne olimpico corre sulla pista di ghiaccio e neve. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono alle porte, con 126 atleti cinesi che partecipano all'evento. La delegazione cinese, formata da campioni olimpici e nuovi talenti, rappresenta la crescita costante e la ricchezza di talento del movimento cinese negli sport invernali.05-Feb-2026
Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione Generale cinese delle Dogane, negli ultimi 20 giorni il numero di persone sottoposte a controlli doganali per acquisti duty-free in uscita dall'isola Hainan ha raggiunto la cifra di 585mila, per un valore commerciale complessivo di 3,89 miliardi di yuan, un aumento, rispettivamente, del 32,4% e del 49,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In media, 24mila persone al giorno hanno effettuato acquisti duty-free a Hainan.16-Jan-2026
Questo inverno, il mercato cinematografico cinese continua a confermare la sua solida performance. Gli incassi durante il periodo del Capodanno sono in crescita costante, tanto che il botteghino del 2025 ha già superato la soglia dei 50 miliardi di RMB.26-Dec-2025
Nella zona pilota di libero scambio di Shanghai, presso il terminale portuale di Nangang, un lotto di veicoli a nuova energia si dirige verso una nave Ro-Ro. Nella zona di libero scambio dello Xinjiang, le tre aree di Urumqi, Kashgar e Khorgos, contribuiscono per il 40% al valore totale del commercio estero della regione. La zona pilota dello Zhejiang concentra i propri sforzi di innovazione integrata, sul settore delle materie prime, mentre Jiangsu e Shandong si concentrano rispettivamente sui prodotti biofarmaceutici e sull’economia marittima, per promuovere l’innovazione integrata lungo l’intera catena industriale, esplorando nuove vie per un’apertura di alto livello.11-Dec-2025
Il mercato cinematografico cinese è entrato in una nuova fase di sviluppo di alta qualità: un settore di grande dimensione che continua a generare una forte "capacità di attrazione", contribuendo in modo rilevante alla crescita dell'industria cinematografica globale. Il settore cinematografico cinese sta promuovendo un'apertura di alta qualità verso l'esterno, rafforzando gli scambi con altri Paesi e regioni sul piano cinematografico, industriale e culturale. Ne è un chiaro esempio il successo del film italiano "C'è ancora domani", pellicola più celebrata del Golden Panda Award e opera premiata alla 38ª edizione dei Golden Rooster Award: testimonianza dei risultati dello scambio internazionale nel mercato cinematografico cinese.03-Dec-2025
L'edizione separata del 《15° Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale della Repubblica Popolare Cinese》, approvato dalla quarta sessione della XIV14-Mar-2026
Il 13 marzo, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che la Cina ha sempre mantenuto una posizione obiettiva e imparziale riguardo al conflitto afghano-pakistano.14-Mar-2026
Il 13 marzo. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha avuto, su richista ,un colloquio telefonico con il suo nuovo collega olandese Berendsen. Innazitutto, Wang Yi si è14-Mar-2026
Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, durante la corsa ai viaggi di 40 giorni del Capodanno cinese 2026(dal 2 febbraio al 13 marzo), noto anche come il chunyun, il14-Mar-2026
Durante i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, si è tenuta il 12 marzo presso la sede della FAO a Roma la Conferenza dal titolo "Condividere i diritti allo14-Mar-2026
Il 13 marzo, ora locale, la Conferenza sul Dialogo globale dal titolo "La Cina in Primavera: Sviluppo della Cina, Opportunità per il Mondo", organizzata dal China Media Group14-Mar-2026
Che opportunità si nascondono dietro il nuovo Piano Quinquennale cinese, quello specificamente dal 2026 al 2030? Oggi non parliamo solo di acciaio e numeri, ma di persone, di voi,
13-Mar-2026
Le “Due Sessioni” annuali dell'Assemblea Popolare Nazionale (APN) e del Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (CCPPC), in corso a Pechino,
08-Mar-2026
In un anno, i robot umanoidi cinesi sono passati dal ballare lo Yangge a fianco degli umani a eseguire capriole, combattimenti con la spada e azioni ad altissimo impatto. Dopo
04-Mar-2026
L’economia d’argento sta gradualmente diventando un motore fondamentale per la crescita economica della Cina. Nei prossimi cinque anni, l’ampliamento dell’offerta di servizi di13-Mar-2026
Michael Schumann, presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione federale tedesca per lo sviluppo economico e il commercio estero (BWA), ha dichiarato in un'intervista al12-Mar-2026
Di recente, nel distretto di Yuzhong, a Chongqing, si è aggiunta la romantica attrazione del “treno verso la primavera”. A differenza della luminosa giornata, al calar della notte12-Mar-2026
Con la risalita delle temperature, il grano invernale è entrato nel periodo cruciale del rinverdimento. Nella fattoria intelligente della contea di Qingfeng, della città di12-Mar-2026
06-Mar-2026
Il 5 marzo, la delegazione sportiva cinese ha annunciato che la sciatrice alpina Liu Sitong e lo snowboarder Ji Lijia saranno i portabandiera della delegazione cinese durante la05-Mar-2026