2026 Due Sessioni

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2026马年春节

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NOTIZIE

Pubblicata l’edizione separata del 《15° Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale della Repubblica Popolare Cinese》

L'edizione separata del 《15° Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale della Repubblica Popolare Cinese》, approvato dalla quarta sessione della XIV

14-Mar-2026
Cina esorta Pakistan e Afghanistan alla moderazione

Il 13 marzo, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che la Cina ha sempre mantenuto una posizione obiettiva e imparziale riguardo al conflitto afghano-pakistano.

14-Mar-2026
Cina è disposta a approfondire costantemente il partenariato globale aperto e pragmatico con i Paesi Bassi

Il 13 marzo. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha avuto, su richista ,un colloquio telefonico con il suo nuovo collega olandese Berendsen. Innazitutto, Wang Yi si è

14-Mar-2026
Record di 9,4 miliardi di viaggi interni durante la Festa di Primavera

Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, durante la corsa ai viaggi di 40 giorni del Capodanno cinese 2026(dal 2 febbraio al 13 marzo), noto anche come il chunyun, il

14-Mar-2026
Roma, tenuta la Conferenza sulla condivisione delle pratiche cinesi per la riduzione della povertà delle persone con disabilità

Durante i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, si è tenuta il 12 marzo presso la sede della FAO a Roma la Conferenza dal titolo "Condividere i diritti allo

14-Mar-2026
A New York, la conferenza sul Dialogo globale dal titolo "Cina in Primavera: Sviluppo della Cina, opportunità per il mondo”

Il 13 marzo, ora locale, la Conferenza sul Dialogo globale dal titolo "La Cina in Primavera: Sviluppo della Cina, Opportunità per il Mondo", organizzata dal China Media Group

14-Mar-2026
Milano Cortina

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Mondo Cina: economia aperta e condivisione delle opportunità
02-Mar-2026
Fabio Parenti
La Cina pianifica fino al 2049. Ecco perché ha un vantaggio sistemico
10-Mar-2026
Francesco Maringiò

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Da Beijing a Milano-Cortina: trasformare il ghiaccio e la neve in tesori 

Il 6 febbraio, la torcia olimpica farà tappa a Milano e Cortina d'Ampezzo, spostando i riflettori da Beijing, prima città al mondo ad aver ospitato sia i Giochi Olimpici estivi

30-Jan-2026

UNA FINESTRA APERTA

80 Anni della Vittoria

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Cina, due cacciatorpediniere di classe 055 conducono addestramento nel Mar Cinese Orientale

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Di recente, il cacciatorpediniere 109 “Dongguan” e il cacciatorpediniere 110 “Anqing” hanno condotto esercitazioni in una zona del Mar Cinese Orientale per un addestramento
13-Mar-2026
Politica di esenzione dal visto in Cina dinamizza i consumi

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Dall’inizio del 2026, il flusso di turisti in entrata in Cina ha avuto un’accelerazione. I cittadini di 55 Paesi possono beneficiare della politica di esenzione dal visto per
13-Mar-2026
L’autospazzatrice tiene in considerazione i pedoni

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L’autista dell’autospazzatrice ha reagito con prontezza e ha controllato con precisione la valvola, facendo in modo che l’acqua fluisse senza disturbare i pedoni! L’attenzione
13-Mar-2026
Dipinti creativi realizzati con rami d’albero

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Basta muovere un semplice ramo d’albero per creare un dipinto straordinariamente originale! Guardando questi semplici gesti, non vi viene voglia di provare anche voi?
13-Mar-2026
Nuove opportunità per l’economia d’argento in Cina

L’economia d’argento sta gradualmente diventando un motore fondamentale per la crescita economica della Cina. Nei prossimi cinque anni, l’ampliamento dell’offerta di servizi di

13-Mar-2026
Michael Schumann: "La visione cinese sulla governance nazionale e globale merita di essere studiata"

Michael Schumann, presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione federale tedesca per lo sviluppo economico e il commercio estero (BWA), ha dichiarato in un'intervista al

12-Mar-2026
Che meraviglia la notte! Ecco il "treno verso la primavera"

Di recente, nel distretto di Yuzhong, a Chongqing, si è aggiunta la romantica attrazione del “treno verso la primavera”. A differenza della luminosa giornata, al calar della notte

12-Mar-2026
“Droni + irrigazione a goccia intelligente”: il ruolo significativo della tecnologia per il grano in fase di rinverdimento

Con la risalita delle temperature, il grano invernale è entrato nel periodo cruciale del rinverdimento. Nella fattoria intelligente della contea di Qingfeng, della città di

12-Mar-2026
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