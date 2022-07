Al via il quinto Digital China Summit

Share this with Close

Il 23 luglio, si è aperto a Fuzhou il Quinto Digital China Summit. Huang Kunming, membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e capo del Dipartimento di Comunicazione del Comitato Centrale del PCC, ha partecipato in collegamento video alla cerimonia d’apertura e ha pronunciato un discorso tematico. Egli ha sottolineato la necessità di studiare e attuare a fondo l’importante pensiero di Xi Jinping di costruire la Cina in una potenza cibernetica, accelerare la costruzione della Cina digitale e utilizzare la trasformazione digitale a trainare la riforma di modalità di produzione generale, stili di vita e metodi di governance, accogliendo nuove opportunità per rispondere a nuove sfide e creare nuovi vantaggi nela nuova ondata dello sviluppo digitale.

Il presente Summit, che ha come tema “l'innovazione promuove nuovi cambiamenti, la digitalizzazione guida il nuovo modello di sviluppo”, è organizzato congiunamente da Amministrazione del cyberspazio della Cina, Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, Ministero della scienza e della tecnologia, Ministero dell'industria e della tecnologia dell'informazione, Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni statali del Consiglio di Stato, e governo popolare della provincia del Fujian.