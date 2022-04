Usa, l’ipocrisia dei diritti umani

Share this with Close

Nell’arco degli oltre 240 anni di storia dalla fondazione degli Stati Uniti, questi ultimi non sono stati invischiati in guerre per solo una decina d’anni. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 2001, si sono verificati in tutto il mondo 248 scontri armati in 153 regioni, 201 (oltre l’80% del totale) dei quali sono stati iniziati dagli Usa. A partire dal 2001, gli Usa hanno lanciato in modo illegittimo diverse guerre ed azioni militari che hanno provocato oltre 800 mila morti e costretto decine di milioni di persone ad abbandonare la propria casa.