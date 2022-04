Economia cinese in rialzo nel primo trimestre 2022, oltre le aspettative e malgrado molteplici sfide

Share this with Close

Secondo i dati economici relativi al primo trimestre 2022, resi noti dal governo cinese il 18 aprile, secondo calcoli preliminari il prodotto interno lordo nel primo trimestre è stato di 27.017,8 miliardi di yuan, con un aumento del 4,8% su base annua a prezzi costanti. Molti media stranieri hanno usato la frase "ben oltre le aspettative" per descrivere questa crescita.

Di fronte ad una congiuntura internazionale sempre più complessa e difficile, e dinanzi alle molteplici sfide poste dalla situazione epidemica all’interno del paese, la crescita del "4,8%" è stata un obiettivo non facile da raggiungere. Ad esempio, il valore aggiunto delle attività del settore manifatturiero al di sopra delle dimensioni designate registra un +6,5%, l'investimento nazionale in asset fissi ha un rialzo del 9,3% mentre le vendite al dettaglio segnano un +3,3%. Nel complesso, l'economia cinese ha continuato a dare segni di ripresa nel primo trimestre. I principali indicatori economici si collocano in un intervallo ragionevole, iniettando uno scarso grado di stabilità nel mondo incerto economia.

Da dove proviene questa "stabilità"? Da un lato, il governo cinese sta compiendo sforzi importanti per conciliare la politica di prevenzione e controllo dell’epidemia con lo sviluppo economico e sociale.

D'altro canto, le imprese cinesi si impegnano a sfruttare appieno i propri punti di forza per promuovere lo sviluppo, in particolare portando avanti l'innovazione.

"La stabilità viene prima di tutto e i progressi si ottengono mantenendola". La Cina dispone delle capacità e delle condizioni per superare difficoltà e sfide, raggiungere uno sviluppo economico sano e sostenibile e continuare a essere lo "stabilizzatore" dell'economia mondiale.