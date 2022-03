“Chi ha fatto il guaio ci deve mettere il rimedio”, gli Usa devono mostrare al mondo la sincerità

Share this with Close

“Non dobbiamo solo guidare le relazioni sino-americane verso la direzione giusta, ma anche assumere la responsabilità internazionale, compiendo sforzi per la pace e tranquillità del mondo. ”, ha affermato il presidente cinese Xi Jinping durante il suo incontro in collegamento video con il presidente statunitense Joe Biden tenutsosi la sera del 18 marzo, ora di Beijing. Questo atteggiamento ha dimostrato la saggezza politica e responsabilità del leader di un grande Paese.



Si tratta di un’altro scambio su cloud tra i leader dei due Paesi dopo l’incontro tra di loro nel novembre 2021. Dopo 4 mesi, la situazione internazionale ha subito grande cambiamento. A causa dell’atto che soffia sul fuoco da parte della NATO guidata dagli Stati Uniti, la crisi tra Russia e Ucraina si è intensificata passo dopo passo e alla fine è scoppiato un conflitto militare. In quanto il primo responsabile della crisi ucraina, gli Usa non solo ignorano la propria responsabilità, ma anche continuano a fabbricare false informazioni contro la Cina e impegnarsi a fare pressione su altri, cercando di trasferire le contraddizioni e approfittarne per ottenere interessi. L’operato degli Usa ha portato più sfide alle relazioni tra Cina e Stati Uniti, e ha anche aggiunto fattori più destabilizzanti alla pace mondiale.

Nel momento cruciale, i capi di Stato della Cina e degli Usa hanno avuto di nuovo la chiamata in video, scambiando le vedute in modo sincero e profondo sulle questioni di comune interesse come le relazioni sino-americane e la situazione ucraina. Indubbiamente, questa è di grande importanza sia per i due Paesi, che per il mondo.

In questo incontro, il presidente Xi ha parlato di nuovo la “responsabilità internazionale”, e ha ribadito la posizione cinese sulla soluzione della crisi ucraina. La Cina ha fornito un piano generale per risolvere la crisi ucraina.

“Una relazione sino-americana in sviluppo stabile favorisce ad entrambe le parti. ” Secondo i consensi dei due capi di Stato, questa videochiamata è costruttiva e i team di lavoro dei due Paesi devono essere incaricati di dare seguito in modo tempestivo. Si spera che gli Stati Uniti mantengano la parola data e intraprendano azioni concrete per mettere in atto il consenso raggiunto dai due capi di Stato e adempiere all'impegno politico del presidente Biden. Gli Stati Uniti non dovrebbero deludere la Cina e il mondo sia nel riportare in carreggiata le relazioni Cina-USA che nel risolvere adeguatamente la crisi ucraina, questa volta!