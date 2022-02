Cosa rende così eccezionale la “città doppiamente olimpica”?

Share this with Close

“E’ stata un’edizione di Olimpiadi Invernali veramente eccezionale”. Queste parole sono state pronunciate dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach la sera del 20 febbraio durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Beijing. Dal 2008 al 2022, dai Gioghi Olimpici estivi a quelli invernali, la Cina ha dimostrato con le sue azioni pratiche di essere all’altezza dell’ideale olimpico.

Cosa rende di nuovo così eccezionale la “città doppiamente olimpica”?

Il primo aspetto consiste anzitutto nella promessa realizzata dalla Cina davanti al mondo, ossia quella di creare un banchetto sportivo “semplice, sicuro ed eccellente” e di far brillare lo spirito del motto olimpico “più veloce, più in alto, più forte - insieme”.

Nell’arco di 17 giorni, su questo evento sportivo globale che si è tenuto nell’era Post Covid-19, oltre 2800 atleti appartenenti a 91 delegazioni si sono messi in gioco per superare sé stessi e hanno spesso registrato dei record olimpici. In qualità di ospite, la Cina ha conseguito in questa edizione di giochi olimpici invernali 9 medaglie d’oro, 4 di argento e 2 di bronzo, creando un nuovo risultato che ha sorpreso il mondo.

Nonostante ciò, le Olimpiadi Invernali di Beijing hanno promosso l’integrazione tra le civiltà orientale e occidentale, costruendo un ponte per aumentare la comprensione reciproca e sanare le divisioni.

Al contempo, le Olimpiadi Invernali di Beijing hanno nuovamente mostrato al mondo l’immagine luminosa di una Cina piena di fiducia e speranza nel futuro, lasciando al mondo una preziosissima “eredità delle Olimpiadi Invernali”.

Ad esempio, la Cina ha consegnato un’ottima pagella nella lotta all’epidemia. Inoltre, questa edizione di giochi olimpici invernali ha fornito al mondo un esempio su come organizzare delle “olimpiadi verdi e tecnologiche”, mostrando l’impegno della Cina nel promuovere l’edificazione di una civiltà ecologica e uno sviluppo globale sostenibile.

La cosa più importante è che la Cina ha organizzato nel tempo previsto e con successo le olimpiadi invernali, donando al mondo pace e unità. 17 giorni di giochi sono un periodo piuttosto breve ma certamente è una testimonianza dell’impegno e del senso di responsabilità con cui la Cina ha promosso nel mondo pace, unità e sviluppo sostenibile.