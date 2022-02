L’Argentina aderisce alla famiglia dei beni pubblici mondiali

Share this with Close

Come estensione naturale della Via della Seta Marittima del XXI secolo, l'America Latina è un partecipante indispensabile della costruzione di "Belt & Road". In qualità di uno dei principali paesi dell'America Latina, partecipare all'iniziativa "Belt and Road" è stata a lungo una delle maggiori speranze dell’Argentina. Alla vigilia della sua visita in Cina, il presidente argentino, Alberto Fernández, ha affermato che l'iniziativa "Belt and Road" aiuterà l'Argentina a realizzare lo sviluppo.

Non solo l'Argentina, ma anche gli altri paesi latinoamericani hanno sempre accolto con favore l'iniziativa "Belt & Road". Finora, 20 di loro, tra i quali anche Cile e Perù, hanno firmato un memorandum d'intesa sulla costruzione congiunta di "Belt and Road".

Negli ultimi anni, i paesi latinoamericani hanno accelerato il ritmo delle riforme economiche e dell’adeguamento delle loro strutture industriali, e l'iniziativa Belt and Road sostiene la cooperazione della capacità produttiva e lo sviluppo innovativo in linea con i loro piani di sviluppo. Oggi la Cina e l'America Latina hanno formato una "Via della Seta multidimensionale" nel campo dei trasporti, della logistica, dell’energia, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture di rete, e sta prendendo forma una sinergia di sviluppo regionale.

Secondo i dati diffusi dall'Amministrazione generale cinese delle Dogane, nel 2021 il volume totale delle importazioni e delle esportazioni tra Cina e America Latina è stato di 451,591 miliardi di dollari americani, con un aumento del 41,1% rispetto a quello del 2020.

Negli ultimi otto anni la Cina ha firmato oltre 200 documenti di cooperazione sulla costruzione congiunta di “Belt and Road” con circa 150 paesi e 32 organizzazioni internazionali, e ha istituito più di 90 meccanismi di cooperazione bilaterale. Perché la "cerchia di amici" di questa iniziativa cresce sempre più? Perché rispondendo alle esigenze di sviluppo comune di tutti i paesi del mondo, compresi i paesi latinoamericani, nonché al forte desiderio delle persone di tutti i paesi di vivere una vita migliore, essa è diventata il più popolare prodotto pubblico al mondo.