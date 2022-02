Appuntamento alle Olimpiadi invernali infonde nuova forza alle relazioni tra Cina e Russia

Share this with Close

La sera del 4 febbraio a Beijing si è ufficialmente aperta la 24esima edizione delle Olimpiadi invernali. Tra i diversi leader ed esponenti politici internazionali che hanno preso parte alla cerimonia inaugurale, anche il presidente russo Vladimir Putin.



“Il suo arrivo di oggi onora il nostro ‘appuntamento delle Olimpiadi invernali’; sono certo che questo nostro "incontro del Capodanno cinese" infonderà maggiore vitalità alle relazioni bilaterali Cina-Russia.” Così si è espresso il pomeriggio del 4 febbraio il capo di Stato cinese, Xi Jinping, nel corso dell’incontro con Putin. Dopo l’incontro le due parti hanno pubblicato la “Dichiarazione congiunta della Repubblica Popolare Cinese e della Federazione Russa sulle relazioni internazionali e sullo sviluppo globale sostenibile nella nuova era”. In questo “appuntamento primaverile” tra i leader dei due paesi, il “coordinamento strategico” tra i due Paesi rappresenta una delle parole chiavi, il che è conforme alle volontà della comunità internazionale nei confronti della pace e dello sviluppo sostenibile in un contesto mondiale in sensibile mutamento.

Vale la pena di notare che nella Dichiarazione congiunta vengono illustrate le posizioni comuni dei due paesi riguardo alla democrazia, allo sviluppo, alla sicurezza e all’ordine, trasmettendo dunque un forte segnale per la salvaguardia della parità e della giustizia internazionale e per la promozione di una democratizzazione delle relazioni internazionali.

Nell’incontro tra i leader dei due paesi, la “cooperazione pragmatica” ha rappresentato un’altra parola chiave. I due capi di stato hanno portato avanti discussioni su diversi argomenti, tra i quali economia e commercio, energia, scienza, tecnologia e finanze. Inoltre, quasi 20 documenti di cooperazione sono stati firmati dai dipartimenti competenti e dalle imprese dei due paesi, consolidando ulteriormente il fondamento della cooperazione pragmatica.