In che modo l’Aerospazio cinese può creare un futuro migliore per l'umanità?

Qual è il segreto del successo e l'ambizione dello sviluppo aerospaziale cinese? Il libro bianco "Aerospazio della Cina 2021" appena pubblicato fornisce una risposta al riguardo.

Si tratta del quinto libro bianco in campo aerospaziale pubblicato dalla Cina ed è considerato un documento importante che collega il passato al futuro dell’aerospazio cinese. Riassume i risultati conseguiti dalla Cina nelle scienze spaziali, nella tecnologia spaziale e nelle applicazioni spaziali negli ultimi cinque anni attraverso 11 aspetti e avanza progetti chiave per lo sviluppo spaziale nei prossimi cinque anni. Un punto particolarmente interessante è che il libro bianco propone per la prima volta di promuovere l’edificazione congiunta di una comunità umana dal futuro condiviso in campo spaziale, mostrando l'atteggiamento più attivo e aperto della Cina in questo settore.

Lo spazio appartiene a tutta l’umanità e le attività spaziali devono andare a beneficio di tutta l’umanità. L’apertura, la cooperazione e la condivisione promosse dall’industria aerospaziale cinese sono state apprezzate da tutto il mondo.

Nei prossimi 5 anni o in un futuro più lontano, il mondo sarà testimone dei nuovi progressi dell’apertura, della cooperazione e della condivisione dell’industria aerospaziale cinese. Di questi nuovi progressi continueranno a beneficiare tutta l’umanità e promuoveranno lo sviluppo della civiltà umana.