“Un anno di ferite” mostra il fallimento della democrazia americana

Il 20 gennaio di un anno fa, il presidente statunitense giurò nel suo discorso inaugurale che avrebbe sconfitto il Covid-19 e che avrebbe unito la società americana dopo un periodo di divisione. Eppure oggi, un anno dopo, l’epidemia nel paese è peggiorata, il tasso dell’inflazione è aumentato e la polarizzazione politica sta crescendo... Il leader americano non ha mantenuto quasi nessuna delle sue promesse elettorali. L’ultimo sondaggio di Gallup ha dimostrato che l’indice di sostegno nei confronti di Joe Biden è sceso al 40% dal 57% di quando è entrato in carica un anno fa.

Con la veloce diffusione dei ceppi mutanti del nuovo coronavirus “Delta e Omicron”, l’attuale epidemia ha ucciso quasi 900 mila persone negli Usa, circa 500 mila in più di un anno fa. I poveri negli Stati Uniti stanno soffrendo il più alto tasso di inflazione degli ultimi 40 anni, nonostante la falsa prosperità portata dalla politica fiscale che ha stimolato l’economia solo modo superficiale. In un anno di intensificazione della “politica del veto”, molti disegni di legge che riguardano i mezzi di sussistenza del popolo sono diventati strumenti di competizione tra i vari partiti, e il disegno di legge per “Ricostruire un futuro migliore” presentato dal presidente statunitense ha incontrato molte difficoltà. Anche il “Vertice per la democrazia” è finito male, lasciando la “democrazia americana” in una posizione ancora più imbarazzante...

In definitiva, questo è il risultato inevitabile del fallimento del sistema democratico americano. Dal punto di vista politico, il sistema di separazione dei poteri e di controlli ed equilibri bipartisan è mutato da tempo in “politica del veto”, lasciando il paese in uno stato di profonda divisione. Dal punto di vista economico, il neo-liberismo che la comunità politica e imprenditoriale statunitense sta spingendo così tanto ha creato molti pericoli nascosti per l’economia statunitense.

In realtà i cittadini americani sono già consapevoli del problema. Un sondaggio del Siena College pubblicato il 18 ha rivelato che il 57% degli elettori di New York crede che gli Stati Uniti stiano andando nella direzione sbagliata. Ma anche se quasi tutti sono consapevoli di questo, concretamente non possono fare nulla.

Un anno fa, il leader americano ha esclamato che la sua elezione non era “la vittoria per un candidato, ma per la causa della democrazia”. Tuttavia un anno dopo, si è rivelata non una sconfitta per un candidato, ma per la democrazia americana.