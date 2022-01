PIL +8,1%! L’economia cinese continua a guidare la ripresa economica mondiale

Share this with Close

Un anno fa, Bloomberg ha pubblicato un articolo in cui ha indicato che la crescita della Cina stava aiutando la ripresa dell’economia globale. Oggi, un anno dopo, con l’uscita dei dati economici cinesi del 2021, la performance economica del Paese non ha deluso le aspettative della comunità internazionale.

Secondo i risultati annuali rilasciati il 17 gennaio dall’Ufficio Nazionale di Statistica della Cina, nel corso del 2021 l’economia cinese ha continuato a dare segni di ripresa con il raggiungimento dei principali obiettivi. La produzione economica totale ha raggiunto quota 114,4 mila miliardi, piazzandosi al secondo posto nel mondo, con un tasso di crescita annuale dell’8,1%, in linea con le aspettative generali degli economisti. La Cina ha ancora una volta dimostrato al mondo la forte resilienza e la vitalità della sua economia.

L’economia cinese ha continuato a riprendersi costantemente grazie alla continua espansione della domanda interna, che ha contribuito per il 79,1% alla crescita economica nel 2021. Allo stesso tempo, il “circolo interno e internazionale” hanno contribuito alla ripresa economica sostenuta della Cina. Nel 2021 le importazioni e le esportazioni totali di merci della Cina hanno raggiunto un nuovo record, con entrambe che hanno riscontrato un aumento rispettivo del 21,5% e del 21,2% rispetto all’anno precedente.

Sullo sfondo di una contrazione globale del commercio e degli investimenti, la forte domanda del mercato cinese ha fornito alle aziende di tutto il mondo ordini e opportunità di investimento. In termini di investimenti, per esempio, l’uso effettivo di investimenti esteri da parte della Cina nel 2021 è stato di 1149,4 miliardi di yuan, con un aumento del 14,9%, e che ha costituito un altro record.

Inoltre, in qualità di “fabbrica del mondo” con un sistema industriale solido e una capacità di produzione stabile, la Cina ha soddisfatto la crescente domanda mondiale di prodotti cinesi e ha stabilizzato la catena industriale e la fornitura globale nell’ultimo anno.

Vale la pena ricordare che il “Made in China” ha costruito una forte linea di difesa contro la pandemia e ha fornito una spinta importante alla ripresa economica globale, soprattutto per i paesi in via di sviluppo. Prima della fine del 2021, la Cina ha fornito alla comunità internazionale circa 372 miliardi di mascherine, oltre 4,2 miliardi di indumenti protettivi, 8,4 miliardi di reagenti per test, e oltre 2 miliardi di dosi di vaccino ad oltre 120 paesi e organizzazioni internazionali.

Attualmente, la Cina si trova ancora ad affrontare un ambiente economico complesso e difficile ma gli aspetti fondamentali della sua economia rimarranno invariati a lungo termine.