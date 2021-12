Share this with Close

Il 2022 è alle porte e tutto il mondo si aspetta un futuro migliore. Tuttavia, il governo giapponese ha recentemente dichiarato il piano di sversamento in mare delle acque contaminate di Fukushima, segnalando un nuovo passo sulla strada sbagliata. La dichiarazione del Giappone ha provocato ansia e rabbia da parte del popolo giapponese e dei paesi vicini e rappresenta addirittura una minaccia per il futuro di tutta l’umanità.

Il Giappone non ha proposto tutte le misure di sicurezza, non ha rilevato completamente le informazioni relative e non ha portato avanti negoziati in modo appropriato con i paesi vicini e le istituzioni internazionali. La sua decisione, senza un’approvazione diffusa al suo interno e da parte della comunità internazionale, risulta estremamente inappropriata.

Vale la pena notare che, in considerazione delle proprie esigenze strategiche, gli Stati Uniti hanno espresso un atteggiamento positivo al piano di sversamento in mare delle acque contaminate del Giappone. Si tratta di un importante fattore esterno che ha indotto il Giappone a persistere nella sua decisione sbagliata.

Gli atti irresponsabili del Giappone e degli Stati Uniti distruggeranno l’ambiente ecologico e la salute umana. Attualmente, Cina, Corea del Sud e molti paesi hanno espresso ferma opposizione all’annuncio unilaterale del Giappone del suo piano di sversare in mare le acque contaminate, mentre sono ancora in corso i lavori condotti del gruppo di esperti dell’AIEA sul trattamento delle acque contaminate di Fukushima.