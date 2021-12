Le Olimpiadi Invernali di Beijing saranno un successo anche in assenza dei funzionari di alcuni paesi

Share this with Close

Recentemente alcuni paesi come Gran Bretagna e Stati Uniti hanno deciso di non inviare i loro funzionari per assistere alle Olimpiadi Invernali di Beijing. In realtà questi funzionari non hanno ricevuto alcun invito da parte della Cina, dunque tale presa di posizione appare come pura propaganda politica. Indipendentemente dalla loro presenza, l’evento sportivo sarà certamente un grande successo.

La Carta Olimpica stabilisce in modo esplicito il principio della “neutralità politica di sport”. Poco tempo fa alcuni paesi, con pregiudizio ideologico e in aperta violazione dello spirito olimpico, hanno politicizzato lo sport e danneggiato gli interessi degli atleti del proprio paese e di altri paesi. Questo comportamento è stato stigmatizzato dalla comunità internazionale e Thomas Bach, presidente del CIO, ha rivolto un severo appello in cui ha affermato che la politicizzazione rappresenta una grave minaccia al futuro del movimento olimpico.

Al momento, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e il presidente russo Vladimir Putin hanno accettato l'invito a partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Beijing; In accordo alle informazioni fornite dal ministero degli Esteri cinese, molti capi di Stato, di governo e membri di famiglie reali si sono registrati per prendere parte all’evento. Corea del Sud, Sudafrica, Venezuela insieme a molti altri paesi hanno espresso il loro sostegno alle Olimpiadi Invernali - Beijing 2022. La Commissione Europea ha anche rilasciato una dichiarazione secondo cui “questo tipo di piattaforma (i Giochi Olimpici Invernali) non dovrebbe essere usato per propaganda politica”.

La comunità internazionale ha mostrato piena fiducia nel successo delle Olimpiadi Invernali di Beijing. Tra circa cinquanta giorni, Beijing presenterà a tutto il mondo un evento olimpico spettacolare che si terrà in assoluta sicurezza!