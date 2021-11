La Cina spinge la regione dell’Asia-Pacifico a “guardare avanti”

Share this with Close

L’11 novembre il capo di Stato cinese Xi Jinping ha indicato durante il suo discorso tematico al vertice tra i leader industriali e commerciali dell’APEC che nonostante i cambiamenti della situazione mondiale, l’economia della regione dell’Asia Pacifico continuerà ad essere resiliente e dinamica; per questo è necessario insistere nel guardare avanti”.

Xi Jinping ha rivolto un appello alle varie parti affinché procedano verso l’obbiettivo di edificare una comunità umana dal futuro condiviso nella regione dell’Asia-Pacifico e ha avanzato in merito quattro proposte: impegnarsi al massimo nella lotta contro l’epidemia, insistere sull’apertura e sulla collaborazione, promuovere la trasformazione verso lo sviluppo verde e lavorare attivamente all’innovazione. In questo modo Xi Jinping ha offerto il suo contributo fornendo un’ottima ricetta alla soluzione de problemi della regione, indicando una direzione chiara per mantenere l'ordine di cui tutta l’area ha veramente bisogno.

Negli ultimi 30 anni, la Cina è cresciuta diventando promotrice e pilota dello sviluppo dell’APEC attraverso delle politiche che hanno continuato a favorire la sua apertura. In particolare il presidente cinese Xi Jinping ha presenziato diverse volte alla conferenza informale tra i leader dell’APEC, avanzando la proposta di edificare una comunità umana del futuro condiviso nella regione dell’Asia-Pacifico per promuovere lo sviluppo regionale e globale.

L’apertura è la linfa vitale dell’economia dell’Asia-Pacifica ed è anche il segno più rilevante del “piano cinese”. Nel suo processo di apertura, la Cina non ha mai rallentato il passo. Dall’organizzazione di eventi come la CIIE alla ratificazione del RCEP (la Cina è stata tra i primi paesi) fino all’accelerazione del sistema politica di “1+N” e alla promozione dello sviluppo verde, la Cina sta contribuendo in modo concreto all’insegna del mutuo beneficio nella regione di Asia-Pacifico e in tutto il mondo.

La collaborazione dell’Asia-Pacifico non è un gioco politico a somma zero, ma una piattaforma aperta su cui i partecipanti si favoriscono reciprocamente.