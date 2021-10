Cina: la proposta in 5 punti sulle responsabilità del G20

Share this with Close

“Di fronte ai profondi cambiamenti senza precedenti del mondo e all’epidemia del secolo, il G20, in qualità di uno dei principali forum sulla cooperazione economica internazionale, deve assumersi le responsabilità dovute…” Il 30 ottobre, il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha partecipato, in videoconferenza da Beijing, alla riunione della prima fase del 16° Vertice dei Leader del G20 e ha pronunciato un importante discorso, nel quale ha avanzato una proposta in 5 punti.

Attualmente la ripresa economica mondiale si presenta fragile; le sfide del cambiamento climatico sono rilevanti e i problemi regionali focali si verificano frequentemente. Il mondo si aspetta che il G20, composto dalle principali potenze economiche, svolga un ruolo di primo piano nel guidare la solidarietà globale contro l’epidemia e rivitalizzare l’economica mondiale.

Solidarietà e collaborazione per contrastare congiuntamente l’epidemia; potenziamento del coordinamento e promozione della ripresa economica; sviluppo inclusivo aderendo ai principi di inclusività e condivisione di benefici; spinta della forza motrice verso l’innovazione; convivenza armoniosa tra uomo e natura e sostenibilità verde. La proposta in 5 punti, avanzata da Xi Jinping durante il Vertice del G20 a Roma, risponde alle attuali preoccupazioni internazionali e fornisce un percorso agli uomini per affrontare le sfide e pianificare lo sviluppo comune.

Bisogna sottolineare che, sia che si tratti del peggioramento dello squilibrio nello sviluppo dei paesi o del ritardo nell'affrontare sfide come il cambiamento climatico, una ragione importante di questi fatti, risiede nella riluttanza dei principali paesi sviluppati ad adempiere alle loro responsabilità o nella loro mancanza di azione. A questo proposito, la Cina ha sottolineato numerose volte che il G20 deve assumersi le proprie responsabilità nell’aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare le sfide dello sviluppo e impegnarsi a non lasciare nessun paese indietro. La Cina accoglie con favore la partecipazione del G20 all’iniziativa di sviluppo globale, per ottenere più consensi da parte della comunità internazionale e promuovere un maggior numero di iniziative atte ad affrontare le sfide.