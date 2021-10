La Cina ha la capacità e le condizioni per completare l’obiettivo di sviluppo economico e sociale del 2021

Share this with Close

Oggi, lunedì il 18 ottobre, le competenti autorità cinesi hanno rilasciato i dati statistici sull’economia nazionale, secondo i quali nei primi tre trimestri dell’anno il Pil cinese ha raggiunto 82mila 313,1miliardi di yuan, con una crescita del 9,8% su base annua. Guardando i dati di consumo, produzione industriale, investimenti in immobilizzazioni, occupazione e reddito, si può dire che i principali indici macro-economici dei primi tre trimestri di quest’anno si siano mantenuti nell’insieme all’interno di un intervallo ragionevole. Ciò dimostra il fatto che l’economia cinese ha resistito in modo efficace ai diversi rischi e alle sfide, la ripresa economica ha continuato a procedere e la velocità della crescita economica si trova ancora ai primi posti tra le principali economie del mondo.

Una volta entrata nel terzo trimestre, l’economia cinese si è trovata ad affrontare più rischi e sfide, sia in ambito domestico che estero. A causa delle conseguenze di fattori come l’epidemia, le inondazioni, il rallentamento della ripresa economica globale e i prezzi delle materie prime che rimangono alti, la velocità di crescita dell’economia cinese ha subito un rallentamento. Tuttavia, guardando alla situazione dell’intero anno, si può dire che la Cina ha la capacità e le condizioni per realizzare l’obiettivo di sviluppo economico e sociale del 2021. Secondo un articolo pubblicato dal Washington Post, gli economisti si sono detti “generalmente ottimisti” riguardo al fatto che la Cina quest’anno possa realizzare l’obiettivo del 6% di crescita del Pil.

Nei primi tre trimestri del 2021 la Cina ha registrato un aumento di oltre 10 milioni e 450mila di posti di lavoro in città, il che rappresenta il 95% dell’obiettivo previsto per l’intero anno. L’aumento del reddito degli abitanti è quasi andato di pari passo con la crescita economica.

Nei primi tre trimestri dell’anno, il valore aggiunto dell’industria manifatturiera ad alta tecnologia su scala sovranazionale ha registrato una crescita del 20,1% su base annua, il contributo del consumo ha raggiunto il 64,8%, con 3,1 punti percentuali in più rispetto alla prima metà dell’anno. Guardando alla struttura industriale e alla struttura della domanda, la qualità dello sviluppo dell’economia cinese ha continuato a crescere.

La Cina continuerà a stimolare la vitalità del mercato e a sprigionare le potenzialità della domanda interna, in modo da poter completare il principale obiettivo dello sviluppo economico e sociale dell’intero anno. Con il procedere approfondito della riforma e dell’apertura, la Cina potrà ancor di più condividere con il mondo i benefici dello sviluppo.