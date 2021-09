SCO: le “proposte cinesi” promuovono la partenza per un nuovo percorso di sviluppo

Share this with Close

“Costituire una più compatta comunità dal futuro condiviso dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e offrire un più importante contributo alla pace durevole e alla prosperità comune del mondo”. Durante il 21esimo incontro del Consiglio dei Capi di Stato dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), tenuto il 17 settembre, il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto in videoconferenza sostenendo attivamente lo “spirito di Shanghai” ed ha avanzato delle “proposte in 5 punti” sul futuro sviluppo della SCO, annunciando una serie di nuove misure importanti. La comunità internazionale ritiene che il discorso di Xi Jinping promuoverà energicamente l’apertura per la SCO di un nuovo percorso di sviluppo, promuovendo pace durevole e prosperità per tutto il mondo.

Quest’anno ricorre il 20esimo anniversario della fondazione della SCO. Nell’arco di due decenni i paesi membri, aderendo coerentemente allo “spirito di Shanghai” - fondato sui principi di mutuo beneficio, uguaglianza, consultazione, rispetto delle diversità e ricerca dello sviluppo comune - hanno rafforzato la fiducia reciproca, la tutela della sicurezza e la stabilità, la ricerca della prosperità, lo sviluppo e l’adesione alla giustizia internazionale. In questo modo, essi sono riusciti a imboccare una nuova strada di cooperazione e sviluppo per le organizzazioni regionali.

La lotta contro l’epidemia di Covid-19 costituisce il compito più urgente e più attuale. Xi Jinping ha sottolineato l’importanza di "promuovere la distribuzione equa e ragionevole dei vaccini e resistere risolutamente ad ogni tipo di strumentalizzazione politica della ricerca sull’origine del virus" ed ha annunciato che entro l’anno "sarà realizzata la fornitura di 2 miliardi di dosi di vaccino" insieme ad altre misure. Questo dimostra ancora una volta che la Cina è un contributore importante alla lotta contro l’epidemia e sta adottando azioni concrete per fare in modo che tutte le parti percorrano la strada della solidarietà e della cooperazione.

Lo scopo della SCO è cercare insieme la stabilità e promuovere insieme lo sviluppo. Di fronte ai grandi cambiamenti della situazione in Afghanistan, Xi Jinping ha invitato tutti gli Stati membri a rafforzare la cooperazione, promuovere una transizione stabile della situazione in Afghanistan e intraprendere veramente la strada della pace, della stabilità e dello sviluppo poiché questo è estremamente importante per salvaguardare la sicurezza in tutta la regione.

Attualmente, tutti i paesi SCO sono in una fase chiave dello sviluppo. La Cina ha proposto di continuare a facilitare e liberalizzare il commercio e gli investimenti ed ha annunciato misure specifiche come il raggiungimento dell'obiettivo di 2,3 trilioni di dollari di scambi cumulativi con i paesi SCO nei prossimi cinque anni e la fornitura di 1.000 posti di formazione per alleviare la povertà per i paesi SCO. Questi provvedimenti aiuteranno certamente a promuovere l’apertura, a rafforzare il legame tra i popoli dei paesi SCO e ad imprimere nuova forza allo sviluppo della regione e del mondo.