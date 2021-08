Share this with Close

Le agenzie d’intelligence statunitensi hanno recentemente prodotto un rapporto d’indagine sulle origini del Covid-19 senza una conclusione definitiva, ma addossando alla Cina la responsabilità di un’indagine inefficace. Anche la Casa Bianca ha rilasciato un comunicato nel quale etichetta la Cina come “ostacolo alle indagini internazionali”. Tuttavia, sin dall’inizio, la comunità internazionale è stata molto chiara sul fatto che la cosiddetta indagine sulle origini del Covid-19 da parte delle agenzie d’intelligence fosse puramente una manipolazione politica.

Dal punto di vista del contenuto dell’indagine, il tracciamento dei virus è una ricerca scientifica, che dovrebbe essere condotta da ricercatori scientifici professionisti. Inoltre, storicamente il tracciamento di ogni virus è sempre stata un’attività estremamente complessa che richiede molto tempo. Questa volta, tuttavia, il governo statunitense ha chiesto alle agenzie d’intelligence di concludere l’indagine entro 90 giorni, richiesta che ha violato completamente le leggi della scienza.

Dal punto di vista del soggetto di quest’indagine, le agenzie d’intelligence statunitensi sono sempre state note per “mentire, ingannare e rubare”. Per molti anni esse hanno costantemente fabbricato bugie e organizzato crimini per il governo statunitense, e sono note per aver gestito l’egemonia degli Stati Uniti.

Attualmente il virus del Covid-19 continua a mutare frequentemente e la situazione di prevenzione e controllo appare molto grave e complessa. Gli Stati Uniti, ossessionati dalla strumentalizzazione politica, sono diventati il maggior ostacolo alla cooperazione internazionale nella lotta contro l’epidemia e hanno suscitato indignazione in tutto il mondo. Gli Usa dovrebbero tornare il prima possibile sulla strada giusta della scientificità della ricerca sull’origine del Covid-19 e della cooperazione nella lotta all’epidemia, evitando di danneggiare sé stessi e gli altri.