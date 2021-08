Hong Kong integrata nel modello di sviluppo a “doppio ciclo” per un futuro più brillante

Share this with Close

Dal 23 al 25 agosto, una delegazione di rappresentanti dell’Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato cinese, della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, del Ministero della Scienza e della Tecnologia, della Banca popolare cinese e di altre istituzioni si è recata alla Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong per prendere parte ad una serie di attività di studio sul “14esimo piano quinquennale”. Le istruzioni fornite durante l’evento aiuteranno Hong Kong a cogliere con precisione le opportunità di sviluppo sulla base del “14esimo piano quinquennale” e ad integrarsi meglio nella situazione generale di sviluppo del Paese.

Lo schema del “14esimo piano quinquennale” della Cina ha sottolineato la necessità di accelerare la creazione di un nuovo modello di sviluppo, in cui il grande ciclo domestico rappresenta la parte principale e i due cicli, domestico e internazionale, si promuovono in modo reciproco. I partecipanti all’evento ritengono che in questo nuovo modello, Hong Kong avrà la capacità di diventare un “partecipante” attivo all’interno del ciclo domestico e un “facilitatore” di quello internazionale, e che entrambi porteranno vitalità e opportunità di sviluppo.

Lo schema del “14esimo piano quinquennale” ha anche conferito ad Hong Kong un nuovo ruolo che include il miglioramento del suo stato di centro dell’aviazione internazionale, per creare un centro internazionale d’innovazione tecnologica, un centro regionale per il commercio della proprietà intellettuale e sviluppare un centro di scambio culturale e artistico tra la Cina e il resto del mondo. Queste misure daranno certamente nuovo slancio allo sviluppo di Hong Kong.

Personalità di diversi settori di Hong Kong comprendono bene che lo sviluppo regionale deve essere strettamente connesso con quello nazionale; il sostegno della madrepatria e i contatti con il mondo sono la chiave del successo di Hong Kong. In questo senso il “14esimo piano quinquennale” ha creato una piattaforma che favorisce lo sviluppo di Hong Kong. È prevedibile che l’integrazione di Hong Kong al nuovo modello a “doppio ciclo” dell'economia cinese porterà a tutta la regione un futuro più brillante.