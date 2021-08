Share this with Close

In risposta all’assurdo ordine emesso dal presidente statunitense a maggio per chiedere ai dipartimenti di intelligence di svolgere un’indagine sull’origine del nuovo coronavirus, tra due settimane gli agenti presenteranno un cosiddetto rapporto d’indagine. Negli ultimi giorni, i media, i politici, e i dipartimenti di intelligence statunitensi stanno lavorando alacremente per creare un romanzo di fantasia con l’obiettivo di contenere la Cina.

Il 5 agosto, ora locale, la CNN ha pubblicato un cosiddetto rapporto esclusivo, affermando che i dipartimenti di intelligence statunitensi hanno trovato un “scrigno di tesori” che contiene i dati genetici dell’Istituto di virologia di Wuhan. Dopo la loro decifrazione, questi dati potrebbero diventare la chiave per scoprire l’origine del nuovo coronavirus. Tuttavia, il rapporto ha riconosciuto che non è chiaro come e quando i dipartimenti di intelligence statunitensi abbiano ottenuto queste informazioni.

A maggio il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo che, senza fornire prove, presenta la storia di tre impiegati dell’Istituto di virologia di Wuhan che si sono ammalati a novembre 2019. A luglio, il Wall Street Journal e alcuni media statunitensi e occidentali hanno lanciato nuovi attacchi diffamatori contro i laboratori a Wuhan, svolgendo “perfettamente” il loro ruolo di strumento politico.

Creare i romanzi non può salvare gli Stati Uniti né il mondo. Solo rispettando la scienza e cooperando l’umanità potrà vincere questa lotta che riguarda il suo futuro.