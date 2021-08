Il terrorismo Usa sul tracciamento del nuovo coronavirus danneggia tutto il mondo

Il 2 agosto, il repubblicano Michael McCaul della Commissione per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui indica falsamente l’esistenza di prove secondo le quali la diffusione del nuovo coronavirus sarebbe stata provocata da una fuga dal laboratorio dell’Istituto di virologia di Wuhan prima di settembre 2019. Alcuni politici statunitensi hanno continuato ad esercitare pressioni sull’Oms con l’obiettivo di diffamare e danneggiare la Cina sul palcoscenico internazionale.

Il cosiddetto rapporto McCaul si fonda su bugie completamente inventate e su fatti distorti, e non è in grado di fornire prove reali. Dunque, vista la totale assenza di scientificità non può in alcun modo essere considerato credibile. In realtà gli Stati Uniti non considerano il tracciamento del virus come una questione di sanità pubblica ma come uno strumento per attaccare paesi che hanno una posizione politica diversa.

Il tracciamento del virus deve rispettare la scienza e abbandonare ogni strumentalizzazione politica. Il terrorismo Usa sul tracciamento del nuovo coronavirus sta danneggiando tutto il mondo.