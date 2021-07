La classifica mondiale che mette gli Stati Uniti “al primo posto” nella lotta contro il Covid è semplicemente ridicola!

Ad oltre 33,88 milioni di persone è stata diagnosticata l’infezione da nuovo coronavirus ed oltre 607 mila sono morte - queste sono le cifre dell’epidemia negli Stati Uniti diffuse il 12 luglio. Tuttavia, nell’ultima edizione della classifica globale sulla lotta contro la pandemia pubblicata da Bloomberg News, gli Stati Uniti sono classificati come “il numero uno del mondo”. Al contrario, per la Cina e alcuni altri paesi e regioni riconosciuti a livello internazionale con una migliore prevenzione e controllo dell’epidemia non è stata fornita una classifica equa. Questo non solo espone la vera natura di Bloomberg News come strumento politico, ma anche fornisce un altro “zimbello” alla comunità internazionale.

Bloomberg News, noto come il più grande fornitore di servizi di informazioni finanziarie al mondo, ha pubblicato regolarmente classifiche mensili sulla situazione globale anti-pandemia dal novembre dello scorso anno, in cui ha tenuto conto del tasso di infezione, di mortalità e delle aspettative di crescita economica come fattori di punteggio. Tuttavia, quest’ultima classifica ha adeguato i criteri di valutazione, concentrandosi sulla “normalizzazione” della situazione socio-economica. Per fare in modo che gli Stati Uniti ottenessero il primo posto, Bloomberg News ha fatto di tutto per sminuire gli elementi più critici delle classifiche precedenti, come il numero di casi confermati e di decessi, e ha iniziato di considerare l’embargo e le politiche di controllo dell’immigrazione come fattori negativi. Questa modalità di compilare classifiche non ha alcun rispetto per la scienza, né per la vita. Inoltre, non considera fattori come il contributo alla lotta globale contro la pandemia.

Perché Bloomberg News vuole evidenziare “selettivamente” il successo degli Stati Uniti nella lotta contro l’epidemia, fino a minare perfino la propria credibilità?

Il capo di Bloomberg è un democratico, ed è il del partito democratico che è attualmente al comando alla Casa Bianca. La pubblicazione di questa classifica coincide con la vigilia del Giorno dell’Indipendenza. Da questo punto di vista, la pubblicazione di una classifica “brillante” della lotta contro l’epidemia può soddisfare le esigenze dei politici americani di promuovere i loro successi politici, e anche riparare i danni di immagine del precedente fallimento nella lotta contro l’epidemia.

Tuttavia, questo è estremamente pericoloso per gli Stati Uniti. Nella fase iniziale dell’epidemia, la società americana è stata già influenzata dal suo disprezzo per la scienza. Quei politici e media americani che sono intossicati dall’illusione del “numero uno del mondo” devono svegliarsi al più presto e combattere l’epidemia in modo scientifico e pragmatico, e fare qualcosa di pratico per la loro gente e gli altri paesi che hanno bisogno di aiuto. Altrimenti, il cosiddetto “numero uno mondiale nella lotta contro la pandemia” affronterà una nuova umiliazione.