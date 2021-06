​I gravi crimini contro la popolazione indigena del Canada dovrebbero essere studiati attentamente

Share this with Close

Il 22 giugno, durante la 47esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la Cina, a nome della Russia, della Bielorussia, della Corea del Nord, dell'Iran, della Siria e di altri paesi, ha rilasciato una dichiarazione congiunta sulla questione dei diritti umani del Canada, invitando quest’ultimo a porre fine immediatamente alle violazioni dei diritti umani che avvengono sul proprio territorio.

La dichiarazione ha sottolineato che nel corso della storia il Canada ha commesso diversi crimini contro la popolazione indigena: saccheggio di terre, uccisioni, genocidio culturale ed altro ancora. Queste accuse suonano familiari? Quando il Canada, insieme agli Stati Uniti, al Regno Unito e ad altri paesi, ha attaccato la Cina con bugie come quella del “genocidio” i fatti hanno raccontato un’altra storia: anche “l’insegnante dei diritti umani” portava su di sé tutti quei “marchi neri” che aveva cercato di gettare sulla Cina.

Come ha detto il senatore canadese Peter Harder, questi fatti terribili sulla storia del Canada sono in contrasto piuttosto ironico con la superiorità morale e il senso di superiorità che pervade la mozione contro la Cina.

Recentemente, i resti di 215 bambini indigeni sono stati rinvenuti sul sito di una ex scuola per la popolazione indigena canadese. Non è presente alcuna informazione sulla morte dei bambini.

Nel 2015, la "Commissione per la verità e la riconciliazione" del Canada ha pubblicato un rapporto d'indagine affermando che il sistema delle scuole per bambini indigeni equivale ad un genocidio culturale.

Non c'è da meravigliarsi che un sondaggio recentemente pubblicato abbia mostrato che circa il 34% dei canadesi è convinto di vivere in un "paese razzista".

Dalla storia alla realtà di oggi, il Canada ha una lunga lista di abusi e crimini contro i diritti umani, per questo non ha alcun diritto di comportarsi come uno “studente modello” su questo argomento e di puntare il dito contro altri paesi. Più i politici canadesi cercheranno di incolpare la Cina e più riveleranno i fallimenti del loro governo e la loro intenzione politica di spostare la colpa. Questo è certamente un comportamento autolesionista!