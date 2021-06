La continua ripresa del commercio estero della Cina porta certezza al resto del mondo

Share this with Close

Secondo gli ultimi dati pubblicati il 7 giugno dall'Amministrazione generale delle dogane della Cina, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni della Cina (calcolato in yuan), nei primi cinque mesi di quest’anno, è aumentato del 28,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, registrando un aumento del 30,1% nel caso delle esportazioni e del 25,9% in quello delle importazioni. Fino a maggio di quest’anno, importazioni ed esportazioni hanno visto un aumento costante per 12 mesi consecutivi.

Non è difficile vedere che la ripresa del commercio estero della Cina è solida e forte, sostenendo e dando fiducia alla ripresa economica globale. Ciò è dovuto alle efficaci misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia adottate in Cina, al fatto di aver ripreso per prima le attività lavorative e la produzione, ma anche agli sforzi congiunti del governo, dei vari settori e delle imprese cinesi. La tempestiva attuazione da parte del governo cinese di una serie di politiche ha fornito un forte sostegno alle società che commerciano con l’estero, permettendogli di reggere l’impatto dell’epidemia. Allo stesso tempo, la continua ripresa del commercio estero della Cina ha anche una certa relazione con l’aumentare delle vaccinazioni nei vari paesi e con la ripresa della domanda internazionale.

Recentemente, l’indice di prosperità del settore manifatturiero di alcuni paesi in Europa ed America ha visto un continuo rimbalzo, il che continuerà a promuovere la crescita delle esportazioni cinesi. Secondo gli ultimi dati sull’ import-export della Cina, nei primi cinque mesi di quest’anno, il valore totale delle esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici è aumentato del 31,9%, rappresentando quasi il 60% del valore totale delle esportazioni.

Con la graduale ripresa industriale e la crescita dei consumi in Cina, anche la domanda del mercato cinese per prodotti provenienti da tutto il mondo sta aumentando. Nei primi cinque mesi di quest'anno, le importazioni cinesi di minerale di ferro, petrolio greggio, soia e altre merci sono aumentate sia in termini di volume che di prezzo; il tasso di crescita dei prodotti meccanici ed elettrici importati ha raggiunto il 21,8%. Si può notare che la ripresa del mercato cinese sta dando un forte impulso alla ripresa dell’economia e del commercio mondiali.

Sebbene la situazione del commercio estero cinese continui a migliorare, va notato che attualmente la situazione epidemica ancora grave a livello mondiale, rappresenta ancora una sfida per le prospettive del commercio globale. Di fronte a molte incertezze, la Cina continuerà a sostenere la globalizzazione e il multilateralismo con azioni pratiche, e svolgerà il suo ruolo importante nella filiera industriale e nella catena di fornitura globale, fornendo maggiori certezze per la ripresa dell’economia e del commercio mondiali.