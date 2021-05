Il mercato dei consumi cinese è un’opportunità per tutto il mondo

Share this with Close

Il 10 maggio si è conclusa ad Hainan la prima edizione della China International Consumer Products Expo. In 4 giorni, 1.505 aziende e 2.628 marchi provenienti da 70 paesi e regioni hanno attirato 240 mila visitatori. Numeri questi che hanno trasformato questa fiera in una festa del consumo di livello globale.

I commercianti cinesi e stranieri hanno portato molti nuovi prodotti ai consumatori cinesi. Secondo le statistiche, a questa prima edizione della China International Consumer Products Expo, sono stati presentati oltre 550 nuovi prodotti globali. Anche i servizi personalizzati si sono affermati come uno dei punti luminosi della fiera, attirando l’interesse di un gran numero di visitatori.

Gli addetti ai lavori hanno indicato molto francamente che la strategia di marketing delle principali aziende di beni di consumo nel mercato cinese è passata dalla ricerca di un modo per diffondere i propri concetti al prendere attivamente in considerazione le esigenze dei consumatori cinesi.

Secondo le statistiche, quelli internazionali rappresentano il 51,9% dei 2.628 marchi partecipanti all’Expo. Per le aziende di beni di consumo globali, il potere d'acquisto dei consumatori cinesi continua a creare profitti.

Nel giorno di chiusura della prima edizione della China International Consumer Products Expo, 42 aziende cinesi e straniere - fra cui L'Oréal, Parker, Deloitte - hanno firmato il contratto per essere presenti anche alla seconda edizione. Non c’è dubbio che questo gigantesco mercato costituito da una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone sia un’opportunità per tutto il mondo.