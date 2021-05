I forti consumi registrati durante i giorni di vacanza del primo maggio certificano le grandi potenzialità del mercato cinese

Share this with Close

Duecentotrenta milioni di viaggiatori nel paese, entrate turistiche pari a 113,23 miliardi di yuan (rispettivamente in crescita del 119,7% e del 138,1% su base annua), gli incassi da record al botteghino superiori a 1,6 miliardi di yuan, il volume delle transazioni sulla rete UnionPay per un valore totale di 1.500 miliardi di yuan in soli 4 giorni (in aumento del 5,3% su base annua). Tutte queste cifre ci danno un’idea di come sia andato bene il mercato dei consumi cinese durante i 5 giorni di vacanza per la Festa del Lavoro, suscitando lo stupore del resto del mondo.

La prosperità riscontrata nei giorni di vacanza della Festa del Lavoro non solo ha confermato i risultati ottenuti dalla Cina in termini di prevenzione e contenimento dell’epidemia, ma ha anche dimostrato che il mercato dei consumi cinese si sta costantemente riprendendo. Recentemente, i consumi cinesi si stanno riprendendo ad una velocità “superiore alle aspettative”. Secondo quanto mostrato dai dati economici del primo trimestre del 2021, pubblicati dal governo cinese, le vendite al dettaglio totali della Cina di beni di consumo nel marzo di quest’anno sono aumentate del 34,2% su base annua, superando la previsione del 28% della Reuters.

Con l’aggiornamento e i nuovi modelli dei consumi, il potenziale di consumo della Cina verrà continuamente stimolato, creando sempre più opportunità per il resto del mondo.