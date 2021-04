La crescita economica della Cina guida la ripresa delle principali economie

Share this with Close

Secondo i dati pubblicati ufficialmente dalla Cina il 16 aprile, dopo i calcoli preliminari, il PIL cinese nel primo trimestre di quest'anno ha raggiunto quota 24.931 miliardi di yuan, con un aumento del 18,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Questo è un buon inizio per l'economia cinese nel corso del 2021. La ripresa sostenuta e stabile dell'economia cinese è collegata al processo di ripresa relativamente avanzato del Paese, al riparo da un punto di ripartenza più basso provocato dell’epidemia di Covid-19.

Oltre al PIL, anche altri importanti indicatori economici cinesi hanno mostrato una crescita a due cifre. Il valore aggiunto delle imprese industriali al di sopra delle dimensioni designate è aumentato del 24,5% rispetto quello del primo trimestre dell’anno scorso, il totale delle vendite al dettaglio di beni di consumo ha visto una crescita del 33,9%, gli investimenti in immobilizzazioni sono aumentati del 25,6% e il volume totale delle importazioni ed esportazioni è cresciuto del 29,2%.

Molti media internazionali e siti web commerciali hanno notato che le vendite al dettaglio totali di beni di consumo in Cina a marzo 2021 sono aumentate del 34,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, superando la previsione del 28% avanzata da Reuters. Questi risultati sono una conseguenza diretta delle politiche del governo cinese adottate per promuovere la domanda interna e i consumi, con la costante crescita del potere di consumo grazie all’aumento del reddito dei cittadini cinesi e al rafforzamento della fiducia del popolo grazie alla creazione di un ambiente migliore per i consumi.

La Cina sta per diventare il più grande mercato al dettaglio di beni di consumo del mondo. La sua domanda di importazioni e di investimenti da parte di società multinazionali rappresenta un grande punto di appoggio che consentirà all’economia globale di ripartire.

Considerando la diffusione globale dell’epidemia di Covid-19 e il complesso contesto internazionale, la ripresa economica cinese sta ancora affrontando delle difficoltà, tuttavia sulla base delle analisi sulle condizioni dell’attuale sviluppo economico cinese, c'è motivo di credere che grazie alla crescita cinese anche il mondo acquisirà maggiore energia da convogliare nella ripresa economica.