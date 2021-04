Share this with Close

Recentemente, a causa del ripetuto intervento degli Stati Uniti, l'Ucraina sta correndo il rischio di cadere in un conflitto militare su vasta scala. Questa è solo la punta dell'iceberg di una situazione in cui gli Stati Uniti esportano disordini e minano la pace mondiale in nome della democrazia.

Secondo una notizia pubblicata di recente dalla Società cinese per gli studi sui diritti umani, dalla seconda guerra mondiale quasi tutti i presidenti degli Stati Uniti hanno lanciato o sono intervenuti in guerre fuori dai confini nazionali nel corso del loro mandato. Da anni, per mantenere la propria egemonia, gli Stati Uniti hanno arbitrariamente attaccato tutti i paesi che non hanno voluto accettare gli accordi da loro promossi e si sono serviti della forza per creare addirittura dei cambi di regime. Inoltre, quei paesi che sono stati inseriti con la forza nel sistema della "democrazia all’americana" stanno quasi tutti affrontando una fase di declino politico che mette a rischio la sopravvivenza dei loro popoli.

Ironicamente, gli Stati Uniti sono anche diventati una vittima della propria “democrazia esportata”. La guerra ha provocato un enorme movimento di profughi e di forze terroristiche in alcuni Paesi europei e negli Stati Uniti stessi. La credibilità e l'influenza degli Usa sono state gravemente indebolite a causa di queste ripetute guerre di aggressione.

L'uso sconsiderato della forza da parte degli Stati Uniti è un chiaro specchio della loro mentalità egemonica e del loro pensiero unilaterale. Fino ad ora, pur di fronte a terribili disastri umanitari, i politici americani non hanno mostrato alcun segno di pentimento. Questo ha reso evidente agli occhi del mondo che gli Stati Uniti non esportano la democrazia, ma guerre e disordini.