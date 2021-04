Riduzione della povertà, la miglior pratica dei diritti umani della Cina

Share this with Close

Martedì 6 aprile, la Cina ha pubblicato il libro bianco “Le esperienze e il contributo della Cina nella riduzione della povertà umana”, con dati e casi dettagliati, esaminando lo straordinario corso del Partito comunista cinese che ha guidato il popolo cinese ad eliminare la povertà assoluta negli ultimi 100 anni e riassumendo le esperienze e i metodi per la riduzione della povertà in Cina. Ciò conferma ancora una volta le opinioni di alcuni analisti: la riduzione della povertà assoluta della Cina non è solo il “più grande progetto mondiale sui diritti umani”, ma anche la “migliore pratica in materia dei diritti umani”.

Basato sulle pratiche di riduzione della povertà della Cina, questo libro bianco ha riassunto una serie di esperienze per la riduzione della povertà. Tra queste esperienze elencate vi è il mettere la riduzione della povertà in una posizione importante nella governance, sradicare la povertà attraverso lo sviluppo e portare avanti il processo di riduzione della povertà sulla base delle condizioni pratiche. Tra tutte le esperienze, quella più importante è che il partito al governo in Cina ha sempre considerato il popolo come la forza trainante fondamentale per ridurre la povertà.

Per la Cina, l'eliminazione della povertà assoluta non rappresenta solo un progresso storico nello sviluppo socio-conomico, ma anche il modo migliore per la protezione dei diritti umani. La Cina ha raggiunto con 10 anni di anticipo l'obiettivo della riduzione della povertà in accordo all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, consentendo a quasi un quinto della popolazione mondiale di vivere una vita serena, libera e felice.

Attualmente la povertà rappresenta ancora un grave problema che ostacola lo sviluppo globale. La pratica di successo e l’esperienza preziosa nella riduzione della povertà della Cina hanno rafforzato la fiducia di vari Paesi - particolarmente quella dei Paesi in via di sviluppo - nell'eliminazione della povertà assoluta, fornito le soluzioni cinesi alla governance globale della riduzione della povertà, ed anche fornito un impulso cinese alla salvaguardia dei diritti umani di tutto il mondo.