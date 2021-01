Perché NYSE ha deciso di annullare il delisting dei tre operatori cinesi di telecomunicazioni?

Share this with Close

Il 4 gennaio la NYSE ha diffuso una dichiarazione nella quale si legge che dopo le consultazioni con le autorità per la regolamentazione, ha determinato di annullare il delisting dei tre operatori di telecomunicazioni della Cina. Secondo una dichiarazione rilasciata il 31 dicembre del 2020 da NYSE, essa avrebbe sospeso - in osservazione di un decreto emanato lo scorso novembre dal governo americano - le transazioni con China Mobile, China Telecom e China Unicom entro e non oltre le 4 del mattino dell’11 gennaio del 2021.

Con questo decreto il governo americano uscente intende continuare a politicizzare le questioni economiche e commerciali, e la NYSE è un mezzo che esso utilizza per contenere la Cina.



Se il NYSE sospendesse le transazioni comprometterebbe gravemente i suoi interessi e quelli del suo Paese. Se il NYSE decidesse di contenere le imprese che svolgono le transazioni in accordo alla legge e ai regolamenti per richiesta di un decreto con obiettivo politico, non farebbe altro che compromettere gli interessi legittimi degli investitori globali e la fiducia nei suoi confronti da parte delle imprese e degli investitori del mondo.



Le relazioni sino-americane si trovano attualmente ad un bivio, solo procedendo nella stessa direzione i due Paesi potranno aprire una “nuova finestra di speranza”. Entrambe le parti sono chiamate a rispettare il mercato, il sistema legale e a tutelare gli interessi legittimi degli investitori.