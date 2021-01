La straordinaria "forza cinese" spinge il mondo ad andare risolutamente avanti

Share this with Close

Alla vigilia di capodanno il capo di Stato cinese Xi Jinping ha pronunciato il suo messaggio di fine anno, che è stato trasmesso attraverso le stazioni e le piattaforme del China Media Group e su Internet. Nel suo discorso Xi ha passato in rivista la straordinaria storia del 2020 e analizzato le prospettive di sviluppo del 2021. In un 2020 definito come “estremamente non ordinario” la grande "forza cinese" non ha solo ispirato il popolo cinese a superare le difficoltà, ma ha anche infuso fiducia e nuova energia alla comunità internazionale.

Nell'era della globalizzazione, la Cina è diventata l’unica tra le principali economie del mondo a registrare una crescita positiva e ha anche fornito nuove opportunità per la ripresa economica mondiale. La Cina continuerà ad essere il motore dell'economia mondiale, a promuovere l'esplorazione scientifica al fine di sostenere il benessere umano e raggiungere, nei tempi previsti, l’obiettivo di sradicare la povertà assoluta in modo da coadiuvare il processo di riduzione della povertà del mondo.

Ricapitolare il passato per andare avanti in modo migliore. Nel 2021 ricorre il 100esimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. La Cina, che ha già superato numerose difficoltà, continuerà ad avanzare senza sosta verso l'obiettivo della prosperità comune attraverso il duro lavoro. La straordinaria "forza cinese" che si è rivelata in questa fase guiderà certamente tutto il pianeta verso l’edificazione di un mondo più prospero.