Menzogne e controllo controintuitivo dell’epidemia aggravano il "disastro umano" negli USA

Secondo quanto riportato dalla CNN, nell'ultima settimana la California ha assistito a una crescita esplosiva dell’epidemia; le capacità degli ospedali e la pressione sui medici stanno arrivando al limite.

Tuttavia non è solo la California, ma quasi tutti gli Stati Uniti ad essere sull'orlo del collasso. Secondo quando riportato il 19 dicembre dall’American Broadcasting Company, Inc (ABC), gli ultimi 7 giorni sono stati i peggiori dallo scoppio dell'epidemia nel Paese, con una media di oltre 210 mila nuovi casi confermati e più di 18 mila decessi al giorno.

In questa tragedia, tutti quei politici americani che per mesi si sono affidati alla menzogna come mezzo per contrastare l'epidemia non possono più sottrarsi alle loro colpe. Il 19 dicembre il "Washington Post" ha pubblicato un lungo articolo di oltre 10 mila battute, nel quale ha elencato uno dopo l'altro tutti gli errori commessi dal governo degli Stati Uniti negli ultimi 10 mesi. Sembra però che le sofferenze della popolazione non abbiano mai toccato i leader del paese; tutto ciò che fanno ormai per prevenzione dell’epidemia è dichiarare che i vaccini risolveranno tutto. Tuttavia, come ha affermato il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anche se il vaccino sarà distribuito, si dovrà continuare con le misure di prevenzione dell'epidemia. Ciò significa che la sobrietà è più efficace di un vaccino.

Ma ciò che manca di più ai leader americani è proprio una coscienza sobria. Nella sua critica Il Washington Post ha affermato che “il presidente ha abdicato alle sue responsabilità di gestore della crisi della sanità pubblica, e con un megafono rilascia invece solo false informazioni”.

Secondo quanto previsto dall'Institute of Health Indicators and Evaluation dell'Università di Washington, nei prossimi 3 mesi più di 237mila persone negli USA moriranno a causa del Covid-19; ciò significa che ogni minuto quasi due persone perderanno la vita per l’epidemia

Non è dato sapere per quanto tempo questo "disastro umano" negli Stati Uniti continuerà, ma per l'unica superpotenza del mondo è senza dubbio una vergogna e una mestizia enorme.