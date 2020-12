Il nuovo modello di sviluppo della Cina aiuta la ripresa economica mondiale

Share this with Close

Dal 16 al 18 dicembre si è tenuta a Beijing la Conferenza annuale del PCC sull’economia. La conferenza ha ricapitolato ciò che è stato fatto sul fronte economico nel 2020, ha analizzato l'attuale situazione economica e ha posto le basi per il lavoro da fare sul fronte dell’economia nel 2021, sulla base di linee guide come “fare il primo passo e osservare la nuova atmosfera per costruire un nuovo modello di sviluppo” o “sforzarsi di mantenere l'economia in funzione entro un tempo ragionevole”, in modo da fornire una guida chiara per svolgere correttamente il lavoro economico del prossimo anno e fornire al mondo le aspettative stabili e le opportunità vantaggiose per tutti create dallo sviluppo economico della Cina.

La conferenza ha chiaramente mostrato come la base della ripresa economica cinese non sia ancora solida a causa delle molte incertezze dovute sia ai cambiamenti causati dall'epidemia che all'ambiente esterno, e che la situazione economica mondiale del prossimo anno rimarrà complessa e grave. Bisogna pertanto, "accrescere la consapevolezza delle difficoltà e rinsaldare la fiducia nella vittoria". Tali giudizi basati sull’oggettività e sulla razionalità forniscono indubbiamente una forte garanzia per una ripresa sostenuta e uno sviluppo di alta qualità dell’economia cinese.

L’assemblea ha sottolineato “la necessità di salvaguardare la continuità, la stabilità e la sostenibilità” e che “l’attuazione delle politiche deve essere stabile ed efficace”. Tali considerazioni hanno attirato l'attenzione di Reuters e di altri media internazionali. Per il mondo tali affermazioni da parte della Cina hanno un effetto simile a quello di un "calmante", iniettando prospettive di stabilità nella ripresa economica mondiale e incarnando l’assunzione di responsabilità da parte di un grande paese.

Va ricordato che la Cina ha ribadito in diverse occasioni che la costruzione di un nuovo modello di sviluppo non è affatto un unico ciclo interno chiuso, bensì un doppio ciclo aperto, interno e internazionale, che si rinforzano e si influenzano reciprocamente. Anche la conferenza ha sottolineato questo punto e ha delineato gli otto compiti necessari allo sviluppo economico per il prossimo anno; principi come “aderire alla base strategica dell'espansione della domanda interna” e “promuovere in modo completo le riforme e l'apertura” hanno mostrato al mondo le opportunità vantaggiose insite nel concetto di win-win.

La conferenza ha inoltre posto enfasi “sulla necessità di continuare sulla via del multilateralismo, e di partecipare attivamente alla riforma e al miglioramento della governance globale promuovendo la costruzione di una comunità umana dal futuro condiviso”; ciò dimostra la determinazione della Cina a fornire maggiore sostegno al multilateralismo, a promuovere un sistema di governance globale più equo e ragionevole e a migliorare il benessere di tutta l'umanità.

Nel periodo del “14° Piano quinquennale” la Cina intraprenderà una nuova missione per l’edificazione complessiva di un paese socialista moderno. Con la riforma e l'innovazione come spinte di base, la volontà di soddisfare il crescente desiderio del popolo per una vita migliore come obiettivo fondamentale e uno sviluppo di alta qualità come fondamento, grazie ad obiettivi chiari e alla stabilità della sua crescità, la Cina si svilupperà con sicurezza in modo da fornire maggiore impulso alla ripresa dell'economia mondiale.