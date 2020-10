La nuova economia crea nuove opportunità per lo sviluppo cinese

Share this with Close

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dal CNNIC (China Internet Network Information Center), fino alla fine dello scorso giugno, la Cina ha costruito e messo in utilizzo oltre 400mila stazioni di base per il 5G. Questo numero è destinato a superare le 600mila unità entro la fine dell’anno. La costruzione delle nuove infrastrutture può gettare una buona base per lo sviluppo economico cinese nell’era dell’informatizzazione e della smartizzazione, guardando da una prospettiva a lungo termine potrà promuovere la riconversione digitale, l’upgrade intelligente ed integrato di più industrie, dando maggiore spinta allo sviluppo di alta qualità dell’economia cinese.

La nuova economia caratterizzata da quella digitale ha dimostrato grande resilienza e vitalità durante l’epidemia. Grazie alle tecnologie digitali della rete, le diverse attività online hanno potuto crescere in modo veloce. Nel periodo post-epidemia, tale tendenza continua a creare nuove opportunità per lo sviluppo economico della Cina.



Lo sviluppo prospero della nuova economia porterà un gran numero di investimenti. La nuova economia promuoverà la formazione di nuove industrie, attività e nuovi modelli commerciali, diventerà uno stabilizzatore contro la pressione al ribasso.



Nel 2019 il valore aggiunto dell’economia digitale cinese ha raggiunto i 35.800 miliardi di yuan, rappresentando il 36,2% del Pil e stabilendo un nuovo primato. Negli ultimi anni l’industria della trasmissione di informazioni, quella dei software e quella dei servizi di tecnologia dell’informazione hanno contribuito per oltre il 10% al Pil.



Lo sviluppo della nuova economia, rappresentata dall’economia digitale, continua a promuovere il rinnovamento della filiera industriale e la riconversione della forza trainante dell’economia, aiuterà a ripristinare la filiera industriale e quella della fornitura globale, portando nuova luce all’economia mondiale attualmente in difficoltà.