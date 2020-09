Share this with Close

Da circa un anno, gli Stati Uniti hanno continuamente aumentato la pressione su TikTok. Soprattutto da luglio di quest'anno, il governo statunitense ha direttamente esercitato pressione su Bytedance, società madre del TikTok col pretesto della cosiddetta "sicurezza nazionale" al fine di costringerla con il divieto a vendere le attivitàdi TikTok negli Stati Uniti ad una società statunitense. Abusare il potere dello Stato per "circondare e cacciare" un'impresa cinese e utilizzare la capacità ineguale per far ByteDance arrendersi: l’atto del bullismo del governo degli Stati Uniti è troppo evidente.

Per molto tempo, gli Stati Uniti hanno approfittato della loro forte capacità politica, economica e militare per attuare l'egemonismo in tutto il mondo. Negli ultimi anni, le sanzioni unilaterali e il protezionismo degli Stati Uniti hanno gravemente influenzato gli scambi economici e commerciali internazionali. Gli loro atti di "egemonismo, bullismo e tirannia" hanno spinto il mondo alla divisione e al confronto.

L'egemonismo è sempre impopolare e la mentalità della “somma zero” è diventata obsoleta. Con lo sviluppo della globalizzazione fino ad oggi, i vari Paesi sono strettamente collegati. È sempre più necessaria che mai la costruzione di una comunità dal futuro condiviso. Solo lavorando insieme, l'umanità sarà capace di affrontare nuove sfide e creare più ricchezza. Solo stabilendo fermamente il senso di una comunità dal futuro condiviso, possiamo realizzare il mutuo beneficio e creare un futuro migliore! Oggi, gli Stati Uniti, un sostenitore del libero scambio multilaterale nel passato, stanno andando contro la corrente dei tempi.