"Iniziativa cinese" stimola la vitalità dell'economia mondiale

Share this with Close

“Al fine di lavorare insieme con tutti i paesi, sconfiggere le difficoltà temporanee, promuovere congiuntamente lo sviluppo e la prosperità del commercio di servizi globale e una rapida ripresa dell'economia mondiale la Cina ha organizzato questo evento economico e commerciale internazionale così importante, superando molte difficoltà.” Così ha detto il leader cinese Xi Jinping al Vertice del commercio di servizi globale della China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS). Nel suo video discorso, Xi Jinping ha avanzato una proposta in tre punti sull’apertura e sulla cooperazione nel settore dei servizi e ha annunciato che la Cina adotterà una serie di misure per realizzare tale cooperazione, il che ha dimostrato la ferma determinazione della Cina ad espandere la sua apertura e l’impegno assunto dal leader di un grande paese di promuovere la costruzione di un'economia mondiale aperta e una comunità umana dal futuro condiviso, infondendo senza dubbio fiducia e forza motrice nello sviluppo globale.

Nel discorso, Xi Jinping ha fatto un'analisi approfondita delle sfide e delle opportunità che l'economia mondiale deve affrontare oggi e ha sottolineato: "Guardando al futuro, l’apertura e la cooperazione nel settore dei servizi stano diventando sempre più una forza importante per promuovere lo sviluppo economico".

Di fronte all'impatto della pandemia di Covid-19, come promuovere l’apertura e la cooperazione aperta nel settore dei servizi per renderlo più efficace nella promozione dello sviluppo globale? Xi Jinping ha avanzato una proposta in tre punti, invitando la comunità internazionale a creare insieme un ambiente aperto e inclusivo per la cooperazione, attivare congiuntamente la forza motrice di cooperazione orientato all'innovazione, e creare insieme una situazione di cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Si può vedere che queste tre iniziative si concentrano sulle caratteristiche e tendenze di sviluppo del commercio di servizi e sulla necessità della cooperazione internazionale e sono altamente realistiche.

È da notare che nel suo discorso, Xi Jinping ha affermato: "Sosteneremo Beijing a costruire una zona pilota nazionale d’espansione dell'apertura dell'industria dei servizi, e istituire una zona pilota di libero scambio caratterizzata da innovazione tecnologica, apertura dell’industria dei servizi ed economia digitale. Con gli effeti esemplari, queste due zone promuoveranno la formazione di un nuovo modello di riforme ed apertura a livello ancora più alto, la continua ottimizzazione della struttura commerciale della Cina, fornendo un forte sostegno allo sviluppo dell'economia cinese e dell'economia mondiale.

Per questo, la proposta di Xi Jinping ha suscitato un’ampia risonanza nella comunità internazionale. Dalla Fiera di Guangdong alla China International Import Expo (CIIE) e poi alla China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS), la Cina ha promosso con le azioni concrete la costruzione di un'economia mondiale aperta, adempiendo gli impegni di realizzare lo svilluppo comune e creare insieme una comunità umana dal futuro condiviso.