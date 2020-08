Share this with Close

Il 17 agosto, il segretario di Stato USA Mike Pompeo ha rilasciato una dichiarazione, nella quale afferma che il Dipartimento del Commercio americano procederà ad un nuovo giro di vite sulle restrizioni all’acquisizione delle tecnologie statunitensi da parte della Huawei, elencando 38 controllate della società cinese presenti in 21 Paesi in una “lista di entità reali”. Si tratta di una nuova repressione dei vari Pompeo sulle imprese cinesi.

Hanno brutalmente calpestato le regole dell’economia di mercato, violato il principio della concorrenza leale e utilizzato il potere statale per contenere le imprese che operano legalmente in altri paesi. Questa mossa non solo danneggerà la filiera industriale globale, la catena di approvvigionamento e la catena del valore, ma danneggerà anche gli interessi nazionali degli Stati Uniti e la loro stessa immagine e accelererà il distanziamento delle imprese multinazionali globali dagli Stati Uniti.

Pompeo ha politicizzato le questioni economiche e commerciali per i propri interessi e ha seriamente danneggiato gli interessi delle aziende di tutto il mondo, comprese le società cinesi e americane. I politici come Pompeo hanno ostacolato la cooperazione internazionale delle aziende cinesi, danneggiando la tendenza dello sviluppo tecnologico globale e il benessere delle persone nel mondo, e alla fine saranno punite dalla storia. Lo sviluppo e il progresso della scienza e della tecnologia cinesi non si fermeranno mai a causa delle pressioni esterne.