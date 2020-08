L’assurdità di Navarro riflette il fallimento del meccanismo decisionale americano

Share this with Close

Recentemente, durante un’intervista concessa al Fox News Channel, Peter Navarro, direttore del National Trade Council della Casa Bianca, ha detto di essere “confuso” che la società americana è divisa a causa dell’epidemia. Ha affermato che se gli americani trasferiranno tutte le loro emozioni negative alla Cina, gli Stati Uniti saranno in grado di riprendersi più rapidamente dal Covid-19. Cio dimostra che per addossare ad altri la responsabilità del governo federale di fallimento nel combattere l’epidemia, Navarro ha già cominciato a farneticare.

Solo due giorni prima dell’intervista di Navarro con Fox, il numero di casi di contagio del Covid-19 negli Stati Uniti ha superato i 5 milioni e il bilancio delle vittime ha raggiunto 162.800 disastrosamente. La situazione sempre più imbarazzante della prevenzione dell’epidemia e le imminenti elezioni degli Stati Uniti sono probabilmente le ragioni principali della performance disperata di Navarro.

Come ha recentemente sottolineato lo scrittore americano Peter Hessler in un articolo sul New Yorker, “la leadership americana sembra essere più preoccupata di trovare un capro espiatorio”. E il fallimento della prevenzione dell’epidemia degli Stati Uniti deriva dal declino del sistema.

Gli atti di Navarro non solo hanno aggiornato il limite inferiore degli standard morali dei funzionari della Casa Bianca, ma hanno anche creato una barzelletta nella storia politica americana. In quanto unica superpotenza al mondo, gli Stati Uniti hanno le basi economiche e sociali per la prevenzione e il controllo dell’epidemia, ma a causa della errori collettivi dei decisori, il popolo americano ha pagato un prezzo altissimo!