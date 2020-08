Il commercio estero cinese stabile favorisce il funzionamento senza intoppi della catena industriale globale

Share this with Close

Nel contesto della diffusione dell’epidemia del Covid-19, il numero di treni del China Railway Express (CRexpress) è aumentato. Fino alla fine di luglio, per tre mesi consecutivi il numero delle partenze è ammontato ad oltre 1000, con una crescita a due cifre per cinque mesi consecutivi rispetto sempre allo stesso tempo dell’anno scorso, il che rappresenta un contributo del commercio estero cinese al funzionamento senza intoppi della filiera industriale globale.

Colpito dal Covid-19, il commercio globale è diminuito drasticamente quest’anno, ma la performance complessiva del commercio estero cinese è ancora migliore delle aspettative del mercato e di quella delle principali economie globali. I dati mostrano che le esportazioni della Cina hanno mantenuto la tendenza a crescita per quattro mesi consecutivi, raggiungendo un aumento a due cifre per la prima volta a luglio e le importazioni cinesi hanno mantenuto la crescita per due mesi consecutivi. Ciò non è facile nel contesto della profonda recessione dell’economia mondiale e del calo della domanda di mercato, il che dimostra pienamente la forte resilienza dell’economia cinese.

Il miglioramento continuo delle importazioni e delle esportazioni cinesi è una buona notizia per la stabilità della filiera industriale e della supply chain globale. Nel contesto del grave e complesso ambiente internazionale e della situazione epidemica globale, la Cina ha provato tutti i mezzi possibili per stabilizzare i mercati principali del commercio estero, non solo per il proprio bene, ma anche per il bene di tutto il mondo, il che riflette il coerente senso di responsabilità per la crescita economica globale. La serie di misure adottate dalla Cina per stabilizzare il commercio estero e gli evidenti risultati raggiunti non solo hanno contribuito al funzionamento stabile della filiera industriale globale e della supply chain, ma hanno anche dato impulso alla ripresa dell’economia mondiale colpita dal Covid-19.