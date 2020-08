Share this with Close

Secondo quanto dichiarato il 10 agosto dal ministero degli Esteri cinese, a partire dallo stesso giorno saranno sanzionate 11 personalità degli Stati Uniti che hanno assunto una condotta deprecabile nel trattare la questione di Hong Kong. Questo provvedimento rappresenta una ferma risposta all'annuncio degli Stati Uniti di adottare sanzioni contro 11 funzionari dei dipartimenti del governo centrale cinese e della Regione ad Amministrazione speciale di Hong Kong. Le contromisure della Cina sono legittime e necessarie, e hanno inviato il chiaro segnale che il Paese non teme le minacce degli USA ed intende salvaguardare fermamente la sua sovranità, i propri interessi e la propria dignità nazionale.

A giudicare da questo elenco delle sanzioni della Cina, i membri del Congresso degli Stati Uniti e i responsabili di alcune organizzazioni non governative Usa inclusi nella lista hanno arbitrariamente interferito negli affari di Hong Kong per lungo tempo, hanno distorto e calunniato la politica di "Un Paese, due sistemi", sostenuto le violenze radicali e attentato chiaramente alla prosperità e alla stabilità di Hong Kong.

Le sanzioni adottate dalla Cina hanno indicato chiaramente che il Paese si rifiuterà di la Cina si rifiuterà di cedere sulle questioni principali riguardanti la sovranità, la sicurezza e i suoi interessi di sviluppo.

È importante notare che le contromisure adottate dalla Cina rappresentano anche un’azione giusta in difesa della democratizzazione delle relazioni internazionali. È diritto legittimo di tutti i Paesi formulare leggi per difendere la propria sicurezza. Anche la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong ha stabilito e ha completato il sistema legale e il meccanismo di applicazione per mantenere la sicurezza nazionale della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong. Tale legge rappresenta un passo fondamentale per porre fine al caos nella regione ad amministrazione speciale.

Lo stesso giorno in cui la Cina ha adottato contromisure in risposta all’azione degli Stati Uniti, la polizia di Hong Kong ha arrestato 10 persone con l’accusa di violazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e di associazione finalizzata alla truffa.

Il confronto con la Cina non aiuterà gli Stati Uniti, né porterà vantaggi ad alcuni politici americani. Le loro azioni hanno avuto il risultato di mettersi contro l'opinione pubblica e di muoversi in senso contrario alla tendenza in cui procede il mondo. Se gli Usa non si fermeranno in tempo, dovranno senza dubbio confrontarsi con continui fallimenti.