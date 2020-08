Decisioni caotiche dei politici statunitensi logorano il mondo

Share this with Close

Con la pandemia di Covid-19, l'indice del dollaro USA è sceso di recente al livello più basso degli ultimi due anni; il numero totale di disoccupati negli Stati Uniti ha inoltre superato quota 51 milioni da marzo in avanti; e il PIL statunitense è crollato a un tasso annualizzato del 32,9% nel secondo trimestre di quest’anno. Il Washington Post ha osservato che "la ripresa economica degli Stati Uniti sta affrontando un fallimento".

Come sottolineato da molti analisti, un errore micidiale e allo stesso tempo ridicolo commesso dall'attuale amministrazione statunitense nel far fronte all'epidemia è quello di "non parlare di scienza" con il virus, ma di "parlare di politica". Il giornale britannico The Guardian ha osservato che le bugie del presidente degli Stati Uniti sul virus si sono protratte per 5 mesi e sono la principale causa dell'epidemia e della sofferenza economica.

Già a prima vista si può vedere che quanto fatto dal governo statunitense è inconcepibile, ma seguendo alcune tracce ci si accorgerà che in quasi tutte le decisioni sbagliate c’è l’ombra di interessi politici riconducibili all’anno elettorale. I politici statunitensi possono fare qualsiasi cosa per motivi elettorali, anche se va a scapito della vita e del benessere delle persone e del futuro del Paese.

La credibilità e la leadership degli Stati Uniti – l'unica superpotenza del mondo – sono ai minimi storici. Secondo la società americana Gallup, il tasso di sostegno agli Stati Uniti a livello globale è sceso al 33%.

Ci sono vari segnali che indicano che la "superpotenza" è in difficoltà e viene distrutta da alcuni politici egoisti statunitensi.