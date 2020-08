Share this with Close

Recentemente, la notizia che gli Stati Uniti hanno tentato di bandire TikTok con misure amministrative ha suscitato grande scalpore. Alcuni analisti hanno sottolineato che si tratta di una persecuzione politica promossa da politici e da alcuni giganti di Internet statunitensi, che rivela la mentalità che muove i politici americani, impegnati a fomentare deliberatamente il confronto tra Beijing e Washington e a reprimere lo sviluppo della Cina, stracciando completamente il velo dell'ipocrisia della cosiddetta "concorrenza leale" degli Stati Uniti.

Giorni fa, Mark Lemley, docente di giurisprudenza alla Stanford University, ha detto in modo inequivocabile che non esistono prove sostanziali a sostegno della tesi che TikTok rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. L'opinione pubblica occidentale ritiene generalmente che la cosiddetta "sicurezza nazionale" non sia altro che un "crimine" creato dagli Stati Uniti per reprimere completamente le imprese high-tech cinesi e persino lanciare una "guerra tecnologica" contro la Cina.

Da una prospettiva aziendale, essendo un’applicazione con un miliardo di utenti in tutto il mondo e popolare nelle società occidentali, TikTok non può non prestare grande attenzione alla sicurezza dei dati. TikTok svolge da sempre attività commerciali negli Stati Uniti in conformità con i principi di mercato e le norme internazionali e rispetta le leggi e le normative statunitensi. Tutti i dati degli utenti statunitensi sono archiviati nei server locali e il supporto di backup è fornito da Singapore.

Mentre l’economia degli Stati Uniti viene colpita dalla pandemia di Covid-19, i politici statunitensi emettono un divieto su un prodotto cinese di Internet gestito nel rispetto delle leggi, rendendolo una "vittima" della competizione tra Cina e Stati Uniti. Quest’atto non risolverà i problemi sociali negli Stati Uniti, al contrario, danneggerà gli interessi del popolo statunitense nel mezzo dell'epidemia e condurrà ulteriormente gli USA all'isolamento. Questa è davvero una tragedia per gli Stati Uniti d’oggi!