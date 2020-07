Dove i politici statunitensi vogliono portare il loro popolo?

Share this with Close

Il 4 luglio è la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti. Tuttavia, il bilancio giornaliero di casi confermati di Covid-19 negli Stati Uniti ha superato quota 50.000 per tre giorni consecutivi. Allo stesso tempo, continuano in molte località del paese le proteste contro la discriminazione razziale e la violenza della polizia e i conflitti tra i manifestanti e i poliziotti. Come quello sottolineato dai media statunitensi, la "festa dell'Indipendenza" di quest’anno è così speciale perché e qeusto è direttamente collegato con il disordine politico del governo. Molti utenti dell’Internet negli Stati Uniti hanno persino criticato i politici statunitensi rapresentati da Mike Pompeo, come "autisti che dormono quando guidano " che non sanno dove portare gli Stati Uniti.

In effetti, Mike Pompeo è proprio come un "uomo invisibile" sull'epidemia e sulla discriminazione razziale negli Stati Uniti. Ma come il segretario di Stato, Pompeo ripete sempre la solita solfa contro la Cina per guadagnare il capitale politico personale. Giorni fa, egli ha commentato con cattiveria di nuovo il Partito comunista cinese, cercando di sabotare il rapporto tra il Pcc e il popolo cinese. Questo non solo mostra la sua coerente mentalità della Guerra Fredda e la sua oscura psicologia anticomunista, ma espone anche l'ansia dell'attuale governo degli Stati Uniti di fronte alla situazione attuale.

Si può vedere che fino ad oggi, il lavoro di prevenzione e controllo dell'epidemia del governo statunitense è ancora molto lento. Alcuni politici ignorano ancora la sicurezza sanitaria del popolo e trattano la situazione epidemica come un nuovo campo di combattimenti politici. Secondo quanto riportato dalla NBC il 3 luglio, con l'avvicinarsi della recessione economica e delle elezioni, la Casa Bianca è ansiosa di rivitalizzare l'economia e, a tal fine, prevede di adottare una nuova strategia per rispondere all’epidemia nelle prossime settimane, con il tono generale di lasciare che il popolo statunitense "accetti di Convivere con il virus".

Di fronte al crescente numero di casi confermati di contagio e alle continue proteste contro la discriminazione razziale, come mai i politici statunitensi, in particolare Mike Pompei non si vergognano? Dovrebbero svegliarsi al più presto e smettere di portare gli Stati Uniti verso la scogliera!