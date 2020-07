Share this with Close

Secondo quanto riportato recentemente dai media cinesi, all’interno dell’Ambasciata cinese in Australia, completata nei primi anni '90, l’Australia ha installato un gran numero di dispositivi di intercettazione, che coprivano quasi ogni piano, compreso perfino il magazzino.



Nello stesso tempo, il sito web indipendente di stampa australiano APAC NEWS ha pubblicato un rapporto d’indagine che riguarda Australian Strategic Policy Institute (ASPI), secondo il quale, anche se l’ASPI si vanta della sua indipendenza, in realtà, è un’organizzazione di lobby contro la Cina che ha colorito sempre la cosiddetta minaccia cinese, cercando di applicare sulla Cina l’etichetta di “maggiore minaccia strategica dell’Australia. Tuttavia, tra i “finanziatori” dietro l’ASPI, il ministero della Difesa australiano è il più grande, inoltre, anche i governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, nonché alcuni grandi trafficanti di armi sono i suoi importanti fonti di finanziamento.

Come hanno sottolineato molti analisti, i politici australiani, pedina degli Stati Uniti nel promuovere la politica per contenere la Cina, non possono sfuggire all’ombra degli Stati Uniti.

Tuttavia, i politici australiani possono cercare benefici quando agiscono come un cagnolino degli Stati Uniti? Secondo i dati dell’Amministrazione di statistica australiana, nel 2019, le esportazioni australiane verso la Cina sono ammontate a 103,9 miliardi di dollari, con un aumento del 18,3%, pari al 38,2% delle esportazioni totali dell’Australia. La Cina ha continuato a mantenere la sua posizione come il maggior partner commerciale, la più grande destinazione di esportazioni e la più grande fonte di importazioni dell’Australia. Si può dire che l’Australia ha beneficiato molto della cooperazione economica e commerciale con la Cina, per cui la distruzione delle relazioni bilaterali tra Cina e Australia non gioverà alla popolazione australiana.

In effetti, gli atti unilaterali dell’attuale autorità al potere degli Stati Uniti sono la vera minaccia per gli interessi della parte australiana. Dall’aspetto economico, gli Stati Uniti hanno minato deliberatamente il sistema commerciale multilaterale a livello globale, con l’OMC come nucleo centrale, danneggiando gli interessi delle principali potenze commerciali, inclusa l’Australia.

Da un lato, i politici australiani intendono prendere il treno espresso dello sviluppo economico della Cina, dall’altro, rivendicano il merito dal suo fratellone, gli Stati Uniti, attraverso i loro forti atti contro la Cina. E’ veramente ridicola la percezione dei politici australiani nei confronti della politica internazionale.