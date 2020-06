【In altre parole】Nuove infrastrutture, una strada per il futuro

Share this with Close

Nel rapporto sul lavoro del governo 2020, il premier del Consiglio di Stato cinese Li Keqiang ha parlato della necessità di sviluppare con impegno la costruzione di nuove infrastrutture. Innanzitutto, le nuove infrastrutture rappresentano la trasformazione della struttura economica, che deve integrare le modalità produttive tradizionali, ma anche superare gradualmente i punti deboli dei modelli economici tradizionali, favorendo lo sviluppo di nuove forme di economia e stimolando lo sviluppo di nuovi settori. In secondo luogo, le nuove infrastrutture dovranno essere strettamente connesse al nuovo catalizzatore della crescita economica. Durante la fase di ripresa economica nel quadro dell’epidemia di Covid-19, i cittadini cinesi hanno percepito sempre più importanza dell’intelligenza artificiale, di Internet mobile e della tecnologia cloud.

L'elevata efficienza delle nuove infrastrutture ha dato i suoi frutti in settori come quello dell'istruzione, dell'assistenza medica, dell'ottimizzazione della logistica e dei sistemi di domanda e offerta. In Cina, si ritiene che lo sviluppo e l'uso diffuso di nuove risorse tecnologiche contribuiranno a trasformare il potenziale della scienza e della tecnologia in un nuovo motore che promuove lo sviluppo economico di alta qualità.





di Anna Allabert (Russia)