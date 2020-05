Xi Jinping alle due sessioni: “Mettere il popolo prima di ogni altra cosa”

Share this with Close

"La base del Partito Comunista Cinese è il popolo", "aderire al pensiero di sviluppo incentrato sul popolo"... Durante la partecipazione alle sedute delle delegazioni dei deputati dell'APN e dei membri del Comitato Nazionale della CPPCC alle due sessioni di quest'anno, il presidente cinese Xi Jinping ha parlato ripetutamente di mettere il popolo prima di ogni altra cosa, una dimostrazione che il capo di Stato cinese ha un forte sentimento di orientamento al popolo.



All'inizio del nuovo anno, la Cina ha riscontrato il più grande incidente di salute pubblica sin dalla sua istituzione. In soli tre mesi circa, la Cina ha raggiunto importanti risultati strategici nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia. Durante le due sessioni, i temi di maggiore preoccupazione sono stati la prevenzione e il controllo dell'epidemia e lo sviluppo economico.

"Cosa significa mettere il popolo prima di ogni altra cosa? Così tante persone che curano un solo paziente è la vera incarnazione di 'a tutti i costi'." Quando ha partecipato alla delibera della terza sessione della 13esima Assemblea popolare nazionale con la delegazione della Mongolia Interna il 22 maggio, le osservazioni del presidente Xi Jinping hanno avuto grande risonanza. Il presidente ha ancora una volta sottolineato la necessità di implementare il pensiero di sviluppo incentrato sulle persone per tutte le decisioni strategiche e i lavori pratici.

Il pomeriggio del 24, presso il sito della delibera della terza sessione della 13esima Assemblea popolare nazionale con la delegazione dello Hubei, una deputata proveniente dalla città di Wuhan, provincia dello Hubei, si è inchinata profondamente davanti a Xi Jinping. Ha detto che la popolazione locale di Wuhan l’ha incaricata di ringraziare il presidente Xi Jinping. Questo inchino rappresenta il profondo rispetto per il presidente Xi Jinping da parte del popolo dello Hubei e Wuhan.

La prevenzione e il controllo dell'epidemia sono "incentrati sulle persone", così come lo sviluppo economico. Durante le due sessioni, Xi Jinping ha sottolineato che si deve svolgere il ruolo della Cina come il più grande mercato al mondo, esplorando il suo potenziale, che la domanda interna dovrebbe essere presa come punto di partenza e punto d'appoggio per lo sviluppo, e che è necessario accelerare la costruzione di un sistema di domanda interna completo, promuovere incessantemente lo sviluppo della globalizzazione economica verso l'apertura, la tolleranza, lo sviluppo inclusivo, equilibrato e vantaggioso per tutti e favorire la costruzione di un'economia mondiale aperta.

"In ultima analisi, promuovere lo sviluppo economico e sociale mira a soddisfare continuamente le esigenze delle persone per una vita migliore". Le importanti istruzioni di Xi Jinping durante le due sessioni di quest'anno hanno dimostrato ancora una volta il concetto di sviluppo incentrato sulle persone. Come ha detto Xi Jinping, lo scopo fondamentale del Partito comunista cinese di unire e guidare il popolo nella rivoluzione, nella costruzione e nelle riforme è quello di consentire alle persone di vivere una buona vita, indipendentemente da quanto siano grandi le sfide e la pressione da affrontare e i sacrifici e i costi da pagare, questo è un obiettivo in cui si persisterà sempre senza vacillare.