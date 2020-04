“Agire per il popolo, fare affidamento sul popolo”: uno dei pensieri profondi che il mondo ha appreso grazie alla pratica della Cina nella lotta all’epidemia

Dal picco più alto di oltre 13.000 casi confermati di Covid-19 al giorno fino all'azzeramento dei pazienti in ospedale,la vittoria della battaglia di difesa contro l’epidemia di Wuhan riveste un importante significato simbolico. Grazie al prorio duro impegno e all’unità dimostrata, il popolo cinese ha ottenuto una grande vittoria nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia di Covid-19.



Non è stato facile raggiungere questo risultato. Molti esponenti della comunità internazionale si interrogano su come la Cina abbia potuto far fronte efficacemente a una grave emergenza sanitaria pubblica, che ha avuto la più rapida velocità di diffusione e l’area di diffusione più vasta e che ha presentato le maggiori difficoltà in termini di prevenzione e controllo dalla fondazione della nuova Cina? In effetti, la risposta è semplice: tutto per il popolo, tutto dipende dal popolo. Comprendendo queste due frasi, si può capire come mai i cinesi siano in grado di lavorare insieme ed essere solidali tra loro, e come riescano ad aiutarsi a vicenda e avere fiducia di vincere.



Il Partito Comunista Cinese ha inserito nel proprio statuto la responsabilità di essere al servizio del popolo e ha fatto sì che l’idea di sviluppo basata sul “mettere il popolo alcentro” permeasse ogni aspetto dell’esercizio del potere. Al mondo sono pochissimi i partiti politici come il PCC. Dopo lo scoppio di quest’epidemia, il capo di Stato cinese Xi Jinping ha sempre sottolineato che la sicurezza e la salute del popolo vengno prima di ogni altra cosa. Guidato da questo concetto, l'intero Paese ha agito rapidamente, cercando di salvare la vita dei pazienti in una corsa contro il tempo con ilcoronavirus e facendo del proprio meglio per prevenire la diffusione dell'epidemia.



Fin dall'inizio, Xi Jinping ha definito la battaglia di prevenzione e controllo dell’epidemia "battaglia di popolo". Nei suoi colloqui telefonici con i leader stranieri, il presidente Xi ha sottolineato che “è il popolo cinese che ci dà forza e fiducia per sconfiggere questa epidemia” e ha detto che “è il popolo il vero eroe”. Sotto la guida di Xi Jinping, 1.4 miliardi di cinesi hanno costruito un sistema di prevenzione e controllo in grado di coprire ogni angolo delle aree urbane e rurali, adottando provvedimenti restrittivi per contenere il virus.



Il 19 marzo scorso, un addetto cinese al takeaway è comparso sulla copertina della rivista “Time” per il suo "straordinario senso di missione". "Molte famiglie morirebbero di fame e i pazienti non sarebbero in grado di ottenere le forniture di cui hanno bisogno per sopravvivere senza questo gruppo di rider addetti al takeaway che avanza coraggiosamente nel pericolo", si legge sulla rivista. Impiegati delle comunità di quartiere, volontari, operai delle fabbriche… Persone ordinarie di tutti i mestieri e le professioni in Cina lavorano silenziosamente e con impegno ai loro postidi guardia, congiungendo le forze per sconfiggere il virus. A vincere la "battaglia di popolo" alla fine sono state 1.4 miliardi di persone!



Chi lavora con un obiettivo comune trionfa. Oggi, la Cina sta uscendo progressivamente dalla foschia dell'epidemia, sta girando la chiave per accelerare la ripresa dello sviluppo economico e sociale, ed è fiduciosa che riuscirà a raggiungere l'obiettivo di sviluppo dicostruireuna società moderatamente prospera sotto tutti i profili entro quest'anno. "Tutto per il popolo, tutto dipende dal popolo", questa è stata la chiave che ha permesso alla Cina di attraversare monti e fiumi ed è anche l'inesauribile forza motrice che permette alla Cina di continuare a scalare montagne e guadare fiumi e a spostarsi in avanti verso gli obiettivi stabiliti.