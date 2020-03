Cina e USA dovrebbero sostenersi a vicenda nella battaglia contro l'epidemia di Covid-19

Share this with Close

Venerdì 27 marzo il capo di Stato cinese Xi Jinping ha avuto, su invito, un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso del quale ha indicato chiaramente che, nella situazione attuale, Cina e Stati Uniti dovrebbero sostenersi a vicenda nella battaglia contro l'epidemia di Covid-19. È la seconda volta in meno di 24 ore che i leader dei due Paesi discutono dell’emergenza coronavirus. La sera del 26 marzo, ora di Beijing, i leader degli Stati membri del G20 hanno tenuto per la prima volta un Summit straordinario sulla Covid-19 in videoconferenza. Al vertice hanno partecipato anche i capi di Stato di Cina e USA.

Durante il colloquio telefonico, Xi Jinping ha sottolineato che, da quando è scoppiata l’epidemia, la Cina ha sempre condiviso tutte le esperienze acquisite nella prevenzione, nel controllo e nel trattamento con le varie parti e ha fornito, nei limiti delle proprie capacità, supporto e assistenza ai Paesi che ne avevano bisogno. La Cina continuerà a comportarsi come ha fatto finora. Nelle parole di Xi Jinping sono condensati i principi di apertura, trasparenza e responsabilità a cui ha sempre fatto fede la Cina nel lavoro di prevenzione e controllo dell'epidemia. Si tratta di una risposta energica alle calunnie orchestrate da alcuni politici occidentali contro la Cina.

Xi Jinping ha anche auspicato che tutte le parti possano rafforzare il coordinamento e la cooperazione per porre in essere i risultati ottenuti durante il vertice straordinario del G20. Durante questo primo summit in videoconferenza sono state raggiunte molte intese. Solo se tutte le parti porranno in essere le promesse fatte e le intese raggiunte, si riuscirà davvero a dare un forte impulso al rafforzamento della cooperazione internazionale nella lotta contro l’epidemia e alla stabilizzazione dell’economia globale. Sotto questo profilo, la Cina e gli Stati Uniti, essendo le prime due economie del mondo, dovrebbero svolgere un ruolo esemplare.

Le malattie epidemiche sono un nemico comune dell'umanità. La Cina è molto vicina al popolo statunitense per le sofferenze che sta patendo. Proprio come ha detto Xi Jinping, il popolo cinese spera sinceramente che gli Stati Uniti riescano ad arginare al più presto la diffusione del virus, riducendo le perdite causate dall’epidemia al popolo statunitense.

La cooperazione è l'unica scelta corretta. Si spera che gli Stati Uniti intraprendano quanto prima azioni pratiche per sviluppare con la Cina relazioni non conflittuali basate sul rispetto reciproco e su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Come ha detto Liu Yawei, direttore del Programma Cina presso il Carter Center USA, la Cina e gli Stati Uniti devono cooperare e aiutarsi, solo in questo modo porteranno benefici a se stessi, alla controparte e al resto del mondo. "La storia ha assegnato questa missione ai due grandi popoli di Cina e Stati Uniti e ai loro leader”.