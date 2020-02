Share this with Close

Il 23 febbraio si è tenuta in Cina una videoconferenza su scala senza precedenti, a cui hanno partecipato circa 170 mila persone. Durante la riunione, sul tema del coordinamento tra la prevenzione e controllo dell’epidemia di COVID-19 e lo sviluppo economico e sociale, il capo di Stato cinese Xi Jinping ha sottolineato che "Rilasciando pienamente l’enorme potenziale e slancio dello sviluppo cinese, sarà possibile raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico e sociale di quest'anno."





La chiave per rendersi conto della grandezza dell’impatto economico e sociale dell’epidemia sta nel vedere come stia evolvendo la prevenzione e controllo. Grazie al duro lavoro del popolo cinese, la prevenzione e controllo dell'epidemia hanno ottenuto risultati notevoli, e la situazione sta evolvendo positivamente. In questo contesto, sempre più imprese in Cina hanno ripreso l’attività lavorativa e la produzione, stimolando il continuo avanzamento del potenziale e dello slancio dello sviluppo economico.





Attualmente, il PIL cinese rappresenta circa il 16% del totale mondiale e il suo contributo alla crescita economica mondiale supera il 30%. Di fronte all'incertezza causata dall'epidemia, le politiche cinesi dovrebbero rispondere con maggiore tempestvità e forza, più libero sarà il potenziale di sviluppo della Cina, più stabile sarà l'economia mondiale. In questo senso, la pianificazione generale cinese di prevenzione e controllo dell'epidemia e ripresa della produzione, non è solo per la Cina stessa ma per tutto il mondo, e riflette la responsabilità verso la crescita economica globale e il pubblico interesse.





Guardando indietro, l'economia cinese è cresciutasuperando rischi, sfide e difficoltà. Questa volta non fa eccezione. La Cina è fiduciosa e in grado di superare le sfide, realizzare gli obiettivi e i compiti di sviluppo del 2020 e contribuire allo sviluppo economico mondiale.