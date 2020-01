Si apre la nuova era dell’amicizia e cooperazione tra Cina e Birmania

Share this with Close

Sabato 18 gennaio il presidente cinese Xi Jinping ha terminato con successo la sua visita di Stato in Birmania. Nei due giorni di visita, il presidente Xi ha presenziato a 12 eventi, nel corso dei quali ha sottoscritto 29 documenti relativi a vari settori. Le due parti si sono trovate d’accordo nel voler costruire una comunità dal futuro condiviso tra Cina e Birmania, e rilasciato una dichiarazione congiunta sulla pianificazione e disposizione sistematica sugli scambi e la cooperazione nei vari settori che saranno portati avanti dai due Paesi nella prossima frase, aprendo una nuova era della tradizionale amicizia e cooperazione pratica tra i due Paesi.

Quest’anno ricorre il 70esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Birmania. La prima visita del nuovo anno da parte del leader cinese in Birmania rivela pienamente l’alto interesse che la Cina presta all’amicizia tra i due popoli e all’approfondimento delle relazioni bilaterali. La Birmania ha accolto la visita del presidente cinese adottando i più alti standard previsti dal protocollo in queste occasioni. Infatti, come ha indicato la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, la visita di Xi Jinping rappresenta una pietra miliare nelle relazioni bilaterali, approfondisce estremamente l’amicizia tra i popoli di Cina e Birmania e promuove la cooperazione pratica tra i due Paesi.

Essendo un importante risultato di questa visita, la Cina e la Birmania hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno sintetizzato i risultati ottenuti durante questa storica visita, come ad esempio quelli a livello di fiducia politica, cooperazione economica, scambi people-to-people e cooperazione regionale e internazionale, pianificando inoltre in maniera dettagliata lo sviluppo futuro delle relazioni bilaterali.

In primo luogo, la Cina e il Myanmar hanno concordato di promuovere la tradizionale amicizia che lega i due popoli, approfondire il partenariato strategico globale bilaterale, costruire una comunità sino-birmana dal futuro condiviso e promuovere l’ingresso in una nuova era delle relazioni bilaterali, cogliendo l’opportunità del 70esimo anniversario dello stabilimento di relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

In secondo luogo, va detto che la promozione della “Belt and Road Initiative” costituisce una parte essenziale della cooperazione pragmatica tra la Cina e il Myanmar.

Inoltre, i due Paesi continueranno ad approfondire la cooperazione pragmatica in settori quali economia, commercio, agricoltura e silvicoltura, capacità produttiva, investimenti e finanza. Il rafforzamento degli scambi people-to-people ha dato un impulso importante allo sviluppo delle relazioni bilaterali.

Da una prospettiva più ampia, l’approfondita cooperazione tra Cina e Myanmar è di grande importanza ai fini della promozione della pace e della stabilità nella regione. Inoltre, traccia un modello positivo per la democratizzazione delle relazioni internazionali e giova al mantenimento della pace, della stabilità e dello sviluppo nella regione e nel mondo.

Negli ultimi 70 anni, l'amicizia che lega i due Paesi ha superato le sfide lanciate dai cambiamenti dell’epoca e ha dato forma a solide basi per la cooperazione. La visita di Stato del presidente Xi Jinping in Myanmar è una nuova pietra miliare nella storia delle relazioni bilaterali: porterà sicuramente a risultati eccellenti che gioveranno ai cittadini dei due Paesi e promuoverà prosperità e sviluppo nella regione e nel mondo.